У трьох західних областях України – Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій – критична ситуація з поширенням коронавірусу. Однак головна проблема – це госпіталізація хворих на COVID-19.

Лікарі з цих регіонів розповіли про ситуацію, з якою їм доводиться зустрічатися щодня. Мовиться про те, що все більше хворіють молоді люди, що зростає кількість летальних випадків, і що ліжок для хворих критично не вистачає.

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Яка ситуація з COVID-19 на Заході України

В Ужгороді людей вже кладуть вдома з кисневими концентраторами

Про ситуацію в Ужгороді розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

Ситуація є досить складною – із кількістю ліжок для госпіталізації. Зокрема, сьогодні мені не вдалося покласти пацієнтів до стаціонару – тих, які потребували госпіталізації. На жаль, вони зараз перебувають вдома на кисневих концентраторах,

– повідомив він.

І додав: Добре, хоч цим обладнанням вдалося їх забезпечити. Це молоді люди". Також за словами лікаря:

Станом на ранок 12 березня в Ужгороді було тільки 5 вільних ліжок для пацієнтів із COVID-19. Зайнята й інтенсивна терапія.

для пацієнтів із COVID-19. Зайнята й інтенсивна терапія. Медики дуже сподіваються, що вдасться залучити якісь додаткові ресурси, щоб стабілізувати ситуацію.

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У Чернівцях лікарі не впевнені, чи буде куди везти пацієнтів завтра

Що відбувається у Чернівцях – розповіла Аліса Грищенкова, лікарка Чернівецького центру екстреної медичної допомоги.

Ситуація в Чернівцях є досить складною. Маємо зростання кількості хворих, багато молоді, багато важких хворих із низькою сатурацією (наповненість крові киснем – 24 канал). І, на жаль, є дуже багато летальних випадків,

– сказала вона.

І додала, що так само й ситуація з ліжками в лікарнях – дуже напружена.

"Завтра мені на роботу… Я не впевнена, що буде куди везти пацієнтів. Але варіанти ми шукаємо завжди", – зізналася лікарка.

Ще одна проблема, про яку згадала Грищенкова – це щеплення проти коронавірусу: "Вакцинація щойно стартувала, дуже багато людей не вакциновані, хоча щеплення людям, які не хворіли – дуже й дуже потрібні".

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В Івано-Франківську виписують щодня 30 людей, але госпіталізують – 90

Про труднощі Івано-Франківська розповів очільник міста Руслан Марцінків.

Він каже, що зараз "720 пацієнтів у міських закладах". При цьому "заповнене навіть відділення пологового будинку (ця будівля стоїть окремо), окремий поверх обласного кардіоцентру, який віддали (для хворих на COVID-19 – 24 канал)".

Проблема в тому, що щодня госпіталізують 85 – 90 пацієнтів, а виписують 30. Мусимо пацієнтів із Франківська везти в лікарні області, і в мобільний госпіталь у Богородчанах (там вже 6 мешканців Івано-Франківська),

– повідомив мер.

Згадав він і про ще одну проблему – оплату праці медиків: "За січень НСЗУ (Національна служба здоров'я – 24 канал) тільки 50% заплатило, а ще й прислали листа про те, що за лютий – березень буде по 20 – 30%".

"Ми залучаємо всіх медиків, кого тільки можемо – і працівників університетів, і інтернів. Загалом ситуація в місті, регіоні, області – дуже напружена", – підсумував Марцінків.

Міському голові одразу зауважив нардеп Михайло Радуцький: мовляв, ви ж раніше самі закликали бізнес не дотримуватися карантину.

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Руслан Марцінків у відповідь наголосив, що не змінив свою думку: той карантин, який є зараз – неправильний.