"Не знаю, чи буде куди везти пацієнтів": лікарі розповіли про ситуацію з COVID-19 на Заході

Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
У трьох західних областях України – Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій – критична ситуація з поширенням коронавірусу. Однак головна проблема – це госпіталізація хворих на COVID-19.
Лікарі з цих регіонів розповіли про ситуацію, з якою їм доводиться зустрічатися щодня. Мовиться про те, що все більше хворіють молоді люди, що зростає кількість летальних випадків, і що ліжок для хворих критично не вистачає.
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Про ситуацію в Ужгороді розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров.
Ситуація є досить складною – із кількістю ліжок для госпіталізації. Зокрема, сьогодні мені не вдалося покласти пацієнтів до стаціонару – тих, які потребували госпіталізації. На жаль, вони зараз перебувають вдома на кисневих концентраторах,
– повідомив він.
І додав: Добре, хоч цим обладнанням вдалося їх забезпечити. Це молоді люди". Також за словами лікаря:
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Що відбувається у Чернівцях – розповіла Аліса Грищенкова, лікарка Чернівецького центру екстреної медичної допомоги.
Ситуація в Чернівцях є досить складною. Маємо зростання кількості хворих, багато молоді, багато важких хворих із низькою сатурацією (наповненість крові киснем – 24 канал). І, на жаль, є дуже багато летальних випадків,
– сказала вона.
І додала, що так само й ситуація з ліжками в лікарнях – дуже напружена.
Ще одна проблема, про яку згадала Грищенкова – це щеплення проти коронавірусу: "Вакцинація щойно стартувала, дуже багато людей не вакциновані, хоча щеплення людям, які не хворіли – дуже й дуже потрібні".
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Про труднощі Івано-Франківська розповів очільник міста Руслан Марцінків.
Він каже, що зараз "720 пацієнтів у міських закладах". При цьому "заповнене навіть відділення пологового будинку (ця будівля стоїть окремо), окремий поверх обласного кардіоцентру, який віддали (для хворих на COVID-19 – 24 канал)".
Проблема в тому, що щодня госпіталізують 85 – 90 пацієнтів, а виписують 30. Мусимо пацієнтів із Франківська везти в лікарні області, і в мобільний госпіталь у Богородчанах (там вже 6 мешканців Івано-Франківська),
– повідомив мер.
Згадав він і про ще одну проблему – оплату праці медиків: "За січень НСЗУ (Національна служба здоров'я – 24 канал) тільки 50% заплатило, а ще й прислали листа про те, що за лютий – березень буде по 20 – 30%".
Міському голові одразу зауважив нардеп Михайло Радуцький: мовляв, ви ж раніше самі закликали бізнес не дотримуватися карантину.
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Руслан Марцінків у відповідь наголосив, що не змінив свою думку: той карантин, який є зараз – неправильний.