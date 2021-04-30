Вуличні крематорії

Такі кремації просто неба можна побачити у найбільших містах Індії. Зокрема у містах: Делі, Агрі, Мумбаї та Бангалорі.

До теми Надто багато смертей: в Індії тіла жертв коронавірусу спалюють просто неба – фото

Тіла померлих складають на подвір'ї під прямими променями сонця на кілька годин або навіть понад добу, бо на кремацію їх не приймають. В деяких лікарнях вирішили зробити з машин швидких тимчасові морги.



Тіла людей спалюють просто неба / Фото ЕРА

У лікарнях бракує місць

Не краща ситуація і всередині індійських лікарень. Відділення інтенсивної терапії майже вщент заповнені. У Нью-Делі, де мешкає 29 мільйонів людей, залишилося лише 14 вільних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії.

В Мумбаї, де майже стільки ж мешканців, – 21 вільне ліжкомісце. Родичі хворих годинами кружляють по місту, аби прилаштувати своїх рідних на лікування. Навіть ті, кому пощастило потрапити до лікарні, можуть будь-якої миті опинитися на вулиці.

Медицина в Індії

Місцеві лікарі у розпачі. Медики працюють по 2 – 3 доби поспіль. Вони не можуть надати допомогу всім хворим, в лікарнях не вистачає:

балонів з киснем;

ліків;

засобів захисту;

спецодягу;

кваліфікованого персоналу.

На чорному ринку вартість препаратів від коронавірусу підскочила у 20 разів. За ліки просять 1 000 доларів США.

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Причина масового поширення хвороби

Провину за спалах коронавірусу фахівці покладають на владу Індії. Уряд не запровадив загальнонаціональний локдаун. Право на встановлення обмежень передали адміністраціям штатів. Більшість ним не скористалися.



Крематорії організовують у місцях, де нещодавно були святкування / Фото ЕРА

Натомість в Індії проводили масові гуляння на фестиваль холі на початку весни. Індуїстам дозволили відзначити релігійне свято Кумбха-мела, груповими купаннями у Гангу. В 5 штатах у квітні організували місцеві вибори.

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Новий штам коронавірусу і вакцинація

Все це сприяло швидкому поширенню коронавірусу. Серед причин критичного погіршення ситуації є низький рівень вакцинації в країні.

Також там на початку березня виявили нову мутацію COVID-19. Вона легше проникає у клітини, тому швидше вражає тіло людини. До країни також потрапив і британський штам.

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