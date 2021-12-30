Ситуація з коронавірусом у США

За останні два тижні добова кількість нових випадків у США подвоїлась у двічі. В країні встановився новий рекорд за кількістю заражень, щодня фіксують понад 265 000 випадків коронавірусу. Влада вважає, що такий високий показник зафіксований через штам Омікрон.

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Штам Омікрон, який швидко поширюється, вплинув на святкування Різдва та Нового року, змусивши американців скасувати свої плани на свята. Доктор Ентоні Фаучі, провідний американський експерт з інфекційних захворювань, заявив, що немає потреби скасовувати невелике домашнє святкування серед щеплених членів сім'ї та друзів.

Скасування рейсів

Тисячі рейсів скасовано через нестачу кадрів, які захворіли на коронавірус. Американська авіакомпанія JetBlue заявила, що скорочує свій розклад до 13 січня приблизно на 1 280 рейсів. Інші авіаперевізники у США також скасовують сотні рейсів щодня. Так вони борються з нестачею персоналу через COVID-19.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили більш ніж у 100 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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