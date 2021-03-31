Критика і критиканство: де пролягає межа між кепкуванням і здоровим глуздом
Критика і критиканство – це два зовсім різних значення! Яка між ними різниця і що ж таке конструктивна критика – читайте далі.
Джерело:Психолог Богдана Валігура
Як багато суперечливих почуттів викликає критика, пише психолог Богдана Валігура. "Як багато болю, розчарування і образ. А скільки самооцінок вона зруйнувала... Хоча критика це?" – цікавиться медик.
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Насправді в критиці немає нічого страшного, просто конструктивну критику ми чуємо не так часто, частіше нам намагаються видати щось під "соусом" (ред.),
– написала Богдана Валігура.
Що ж таке конструктивна критика?
Критика – це аналіз, розбір, обговорення чого-небудь для виправлення помилок або покращення того, що критикується. Людина, яка критикує, має бажання покращити ситуацію.
Основа критики – це бажання допомогти, зробити краще, принести добро, але ми з вами пам'ятаємо, куди вимощена дорога такими намірами Тому якщо не хочете перетворитися в дратівливого критикана, краще спочатку запитаєте чи потребує людина знати вашу думку,
– рекомендує медик.
Критиканство – це "самоствердження за рахунок засудження чого або кого-небудь, це спосіб слабких і мало на що здатних людей відчути себе добре за чужий рахунок".
Критика ніколи не спрямована на особистість / Фото: Unsplash
Приклад конструктивної критики:
"Критика є обгрунтованою і вона пояснює, що не так або що можна поліпшити", – пояснює психолог.
Крім того, критика ніколи не спрямована на особистість, а критиканство найчастіше туди і цілиться.
- "Ти помиляєшся, тому як використовуєш застарілі дані. Ось нові дослідження, які спростовують наведену тобою інформацію".
- "Твій вчинок мене розчарував, будь ласка, наступного разу не роби так, чи попереджай заздалегідь про зміну планів".
Приклад критиканства:
Натомість криканство узагальнює, обурюється, але нічого конкретно не виділяє і не обґрунтовує свою думку.
- "Ви в своєму розумі таке публікувати?",
- "Ти розчарував мене, справжній чоловік так би не вчинив!"
- "Так ти просто не вмієш адекватно реагувати на конструктивну критику, я ж тобі добра бажаю, а ти відразу ображаєшся...",
- "Ти одягнула це плаття з надією хоч якось отримати увагу від свого коханого? Якщо так – ти досягнеш цієї мети",
- "Як це ти не робиш щеплення дитині, ти у своєму розумі?".
Що є характерним для критиканства
- Пасивна агресія,
- Знецінюючий, поблажливий комплімент,
- Порівняння з кимось,
- "Зарозумні" слова, які розуміє лише критикан,
- Гра в психоаналітика і пошук прихованих смислів.
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