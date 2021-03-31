Критика і критиканство: де пролягає межа між кепкуванням і здоровим глуздом

Джерело:Психолог Богдана Валігура
Критика і критиканство – це два зовсім різних значення! Яка між ними різниця і що ж таке конструктивна критика – читайте далі.
Як багато суперечливих почуттів викликає критика, пише психолог Богдана Валігура. "Як багато болю, розчарування і образ. А скільки самооцінок вона зруйнувала... Хоча критика це?" – цікавиться медик.
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Насправді в критиці немає нічого страшного, просто конструктивну критику ми чуємо не так часто, частіше нам намагаються видати щось під "соусом" (ред.),
– написала Богдана Валігура.
Критика – це аналіз, розбір, обговорення чого-небудь для виправлення помилок або покращення того, що критикується. Людина, яка критикує, має бажання покращити ситуацію.
Основа критики – це бажання допомогти, зробити краще, принести добро, але ми з вами пам'ятаємо, куди вимощена дорога такими намірами Тому якщо не хочете перетворитися в дратівливого критикана, краще спочатку запитаєте чи потребує людина знати вашу думку,
– рекомендує медик.
Критиканство – це "самоствердження за рахунок засудження чого або кого-небудь, це спосіб слабких і мало на що здатних людей відчути себе добре за чужий рахунок".Критиканство маскують нібито під конструктивну критику, але відрізнити їх дуже просто!
Критика ніколи не спрямована на особистість / Фото: Unsplash
Приклад конструктивної критики:
"Критика є обгрунтованою і вона пояснює, що не так або що можна поліпшити", – пояснює психолог.
Крім того, критика ніколи не спрямована на особистість, а критиканство найчастіше туди і цілиться.
Приклад критиканства:
Натомість криканство узагальнює, обурюється, але нічого конкретно не виділяє і не обґрунтовує свою думку.