Критика і критиканство: де пролягає межа між кепкуванням і здоровим глуздом

Критика і критиканство – це два зовсім різних значення! Яка між ними різниця і що ж таке конструктивна критика – читайте далі.

Як багато суперечливих почуттів викликає критика, пише психолог Богдана Валігура. "Як багато болю, розчарування і образ. А скільки самооцінок вона зруйнувала... Хоча критика це?" – цікавиться медик.

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Насправді в критиці немає нічого страшного, просто конструктивну критику ми чуємо не так часто, частіше нам намагаються видати щось під "соусом" (ред.),

– написала Богдана Валігура.

Що ж таке конструктивна критика?

Критика – це аналіз, розбір, обговорення чого-небудь для виправлення помилок або покращення того, що критикується. Людина, яка критикує, має бажання покращити ситуацію.

Основа критики – це бажання допомогти, зробити краще, принести добро, але ми з вами пам'ятаємо, куди вимощена дорога такими намірами Тому якщо не хочете перетворитися в дратівливого критикана, краще спочатку запитаєте чи потребує людина знати вашу думку,

– рекомендує медик.

Критиканство – це "самоствердження за рахунок засудження чого або кого-небудь, це спосіб слабких і мало на що здатних людей відчути себе добре за чужий рахунок".



Критика ніколи не спрямована на особистість / Фото: Unsplash

Приклад конструктивної критики:

"Критика є обгрунтованою і вона пояснює, що не так або що можна поліпшити", – пояснює психолог.

Крім того, критика ніколи не спрямована на особистість, а критиканство найчастіше туди і цілиться.

"Ти помиляєшся, тому як використовуєш застарілі дані. Ось нові дослідження, які спростовують наведену тобою інформацію".

"Твій вчинок мене розчарував, будь ласка, наступного разу не роби так, чи попереджай заздалегідь про зміну планів".

Приклад критиканства:

Натомість криканство узагальнює, обурюється, але нічого конкретно не виділяє і не обґрунтовує свою думку.

"Ви в своєму розумі таке публікувати?",

"Ти розчарував мене, справжній чоловік так би не вчинив!"

"Так ти просто не вмієш адекватно реагувати на конструктивну критику, я ж тобі добра бажаю, а ти відразу ображаєшся...",

"Ти одягнула це плаття з надією хоч якось отримати увагу від свого коханого? Якщо так – ти досягнеш цієї мети",

"Як це ти не робиш щеплення дитині, ти у своєму розумі?".

Що є характерним для критиканства