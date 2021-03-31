Критика і критиканство: де пролягає межа між кепкуванням і здоровим глуздом

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Психолог Богдана Валігура

Критика і критиканство – це два зовсім різних значення! Яка між ними різниця і що ж таке конструктивна критика – читайте далі.

Як багато суперечливих почуттів викликає критика, пише психолог Богдана Валігура. "Як багато болю, розчарування і образ. А скільки самооцінок вона зруйнувала... Хоча критика це?" – цікавиться медик.

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Насправді в критиці немає нічого страшного, просто конструктивну критику ми чуємо не так часто, частіше нам намагаються видати щось під "соусом" (ред.),
– написала Богдана Валігура.

Що ж таке конструктивна критика?

Критика – це аналіз, розбір, обговорення чого-небудь для виправлення помилок або покращення того, що критикується. Людина, яка критикує, має бажання покращити ситуацію.

Основа критики – це бажання допомогти, зробити краще, принести добро, але ми з вами пам'ятаємо, куди вимощена дорога такими намірами Тому якщо не хочете перетворитися в дратівливого критикана, краще спочатку запитаєте чи потребує людина знати вашу думку,
– рекомендує медик.

Критиканство – це "самоствердження за рахунок засудження чого або кого-небудь, це спосіб слабких і мало на що здатних людей відчути себе добре за чужий рахунок".

Критиканство маскують нібито під конструктивну критику, але відрізнити їх дуже просто!


Критика ніколи не спрямована на особистість / Фото: Unsplash

Приклад конструктивної критики:

"Критика є обгрунтованою і вона пояснює, що не так або що можна поліпшити", – пояснює психолог.

Крім того, критика ніколи не спрямована на особистість, а критиканство найчастіше туди і цілиться.

  • "Ти помиляєшся, тому як використовуєш застарілі дані. Ось нові дослідження, які спростовують наведену тобою інформацію".
  • "Твій вчинок мене розчарував, будь ласка, наступного разу не роби так, чи попереджай заздалегідь про зміну планів".

Приклад критиканства:

Натомість криканство узагальнює, обурюється, але нічого конкретно не виділяє і не обґрунтовує свою думку.

  • "Ви в своєму розумі таке публікувати?",
  • "Ти розчарував мене, справжній чоловік так би не вчинив!"
  • "Так ти просто не вмієш адекватно реагувати на конструктивну критику, я ж тобі добра бажаю, а ти відразу ображаєшся...",
  • "Ти одягнула це плаття з надією хоч якось отримати увагу від свого коханого? Якщо так – ти досягнеш цієї мети",
  • "Як це ти не робиш щеплення дитині, ти у своєму розумі?".

Що є характерним для критиканства

  • Пасивна агресія,
  • Знецінюючий, поблажливий комплімент,
  • Порівняння з кимось,
  • "Зарозумні" слова, які розуміє лише критикан,
  • Гра в психоаналітика і пошук прихованих смислів.