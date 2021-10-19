Крижані ванни: найчастіші помилки, які зводять користь процедури нанівець

Крижані ванни популярні серед багатьох спортсменів для відновлення сил. Але багато людей можуть не побачити змін, тому що вони виконують процедури неправильно.

Вчені з Університету Центрального Ланкаширу (UCLan) запросили спортсменів, тренерів та фахівців-практиків анонімно поділитися своїми поточними протоколами занурення в холодну воду. Серед 111 респондентів більшість займалися елітним спортом на міжнародному, національному та клубному рівнях.

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Багато хто з них приймали крижані ванни раніше, 78% визнали їх корисними для відновлення.

Результати аналізу

Дослідження показало, що більш ніж половина респондентів використовували температуру води за межами рекомендованого діапазону від 9 до 15 градусів за Цельсієм.

Лише 14% проводили у воді рекомендовану тривалість – від 10 до 15 хвилин.

Найпопулярніший час занурення становив від 2,5 до 5 хвилин, причому багато тренерів встановлювали температуру нижче 5 градусів за Цельсієм.

Протокол, який використовується під час занурення в холодну воду, дуже важливий. Необхідно враховувати температуру води, тривалість і глибину занурення. У загальному підсумку, короткі тривалості не зможуть привести до істотного зниження температури тіла або м'язів і будь-як вплинути на фізіологічні механізми. У багатьох випадках те, що використовується на практиці, не стимулюватиме досягнення бажаних результатів,

– розповів викладач фізіології людини в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі Доктор Роберт Аллан.

Аналіз також показав, що такі фахівці, як фізіотерапевти, спортивні вчені та терапевти значно частіше обирали правильну температуру води й час занурення.

Вчені випустять загальні та обґрунтовані рекомендації

Нині команда науковців готує експертний висновок про використання охолоджувальної терапії для відновлення після фізичних вправ від імені Британської асоціації наук про спорт і фізичні вправи (BASES). Це допоможе краще інформувати широку аудиторію про те, як найкраще використовувати охолоджувальну терапію.