Крок у боротьбі з раком крові: представили перші потенційні ліки

Вчені з Кембридзького університету створили потенційні ліки проти лейкемії – раку крові, який зазвичай розвивається швидко й агресивно. Це багатообіцяльні результати, які можуть подарувати надію багатьом людям.

При гострому мієлоїдному лейкозі порушується процес кровотворення. Кістковий мозок починає виробляти надмірну кількість аномальних попередників лейкоцитів – мієлоїдних клітин, які починають швидко розмножуватися і накопичуватися, порушуючи функцію здорових клітин.

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Вченим з Великої Британії вдалося розробити ліки проти раку крові, які блокують аномальне виробництво мієлоїдних клітин. Новий препарат значно подовжив життя лабораторним тваринам.

Що цьому передувало

Ще у 2017 році науковці виявили, що в розвитку мієлоїдної лейкемії ключову роль відіграє фермент METTL3. Його експресія різко підвищується в певних типах клітин.

Але нині команда ідентифікувала молекулу STM2457, яка може пригнічувати METTL3.

Як проводились дослідження

Спочатку група науковців протестувала потенціал STM2457 на культурі клітин від пацієнтів з лейкозом і виявила, що він значно знижує зростання і проліферацію злоякісних клітин. Ба більше – лікування викликало апоптоз і призводило до їхньої загибелі.

Після цього дослідники ввели ракові клітини людини мишам і обробили їх STM2457.

І терапія допомогла. Вона мала такі ж позитивні результати, як і під час лабораторних досліджень і значно збільшило тривалість життя гризунів.

Це абсолютно нова область в дослідженні раку і перша подібна до ліків молекула даного типу. Попередні результати виглядають дуже багатообіцяльними і ми сподіваємося на старт клінічних досліджень вже в наступному році,

– заявив співавтор роботи Константінос Целепіс.

Вчені вважають, що стратегію націлювання на ферменти можна використовувати для лікування й інших типів раку. Але зараз головне завдання вчених – зосередитись на вивченні варіантів проти гострого мієлоїдного лейкозу.