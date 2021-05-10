Міністр охорони здоров'я Константинос Іоану заявив, що держава "робить крок повернення до більш нормальних темпів соціальної та економічної діяльності".
Читайте також Кіпр відкривається для вакцинованих від COVID-19 туристів із 65 країн
Впроваджуючи протоколи охорони здоров'я, тестуючи населення та прискорюючи програму вакцинації, Кіпр робить важливий крок до виходу з невизначеності,
– сказав медик.
Коронавірусні "паспорти безпеки"
З 10 травня на Кіпрі скасовується дія системи офіційного схвалення виходу людей з дому за допомогою текстових повідомлень.
- Громадянам, які бажають потрапити в заклади гостинності, тепер потрібно показати ковідний сертифікат, який уряд назвав "паспортом безпеки".
- Отримати його можуть особи, які мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або які хворіли за останні шість місяців, чи мають дійсний 72-годинний негативний ПЛР або швидкий тест.
- Влада заявила, що цей "паспорт" є тимчасовим заходом, який застосовуватиметься до 31 травня, щоб допомогти пришвидшити програму вакцинації на острові.
Проте, нічна комендантська година продовжить діяти з 23:00.
Ситуація з коронавірусом на Кіпрі: коротко
- Станом на 10 травня на коронавірус захворіли майже 70 тисяч людей.
- Перемогти смертельну інфекцію змогли понад 39 тисяч громадян.
- Від ускладнень COVID-19 померли 336 пацієнтів.