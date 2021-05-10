"Крок з невизначеності": Кіпр вийшов з локдауну та запровадив "COVID-паспорти безпеки"

У понеділок, 10 травня, Кіпр вийшов з двотижневого локдауну. Водночас у країні запровадили систему коронавірусних "паспортів безпеки", які дозволять громадянам вільно пересуватися.

Міністр охорони здоров'я Константинос Іоану заявив, що держава "робить крок повернення до більш нормальних темпів соціальної та економічної діяльності".

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Впроваджуючи протоколи охорони здоров'я, тестуючи населення та прискорюючи програму вакцинації, Кіпр робить важливий крок до виходу з невизначеності,

– сказав медик.

Коронавірусні "паспорти безпеки"

З 10 травня на Кіпрі скасовується дія системи офіційного схвалення виходу людей з дому за допомогою текстових повідомлень.

Громадянам, які бажають потрапити в заклади гостинності, тепер потрібно показати ковідний сертифікат, який уряд назвав "паспортом безпеки".

Отримати його можуть особи, які мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу або які хворіли за останні шість місяців, чи мають дійсний 72-годинний негативний ПЛР або швидкий тест.

Влада заявила, що цей "паспорт" є тимчасовим заходом, який застосовуватиметься до 31 травня, щоб допомогти пришвидшити програму вакцинації на острові.

Проте, нічна комендантська година продовжить діяти з 23:00.

Ситуація з коронавірусом на Кіпрі: коротко