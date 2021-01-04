У Кропивницькому збудували кисневу станцію для обласної лікарні, де лікують хворих на коронавірус. Вона здатна за добу виробити до 300 кубів кисню.

Устаткування американського виробництва – повністю автоматизоване. Система переробляє вуличне повітря і напряму постачає очищений кисень пацієнтам. Про це повідомляє 24 канал.

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У скільки обійшлась киснева станція

Побудували її менше, ніж за 2 місяці. Профінансували – спільно: з обласного і державного бюджетів. Загалом витратили більше ніж 10 мільйонів гривень.

Крім того, на території лікарні встановили резервну цистерну, яка вміщує близько 20 тонн кисню. Це дозволить лікарям відмовитися від кисневих балонів та подавати кисень централізовано.

На сьогодні у нас десь 120 пацієнтів перебуває на COVID-ліжка. Із них приблизно 20 – в реанімації, в палаті інтенсивної терапії, там, де кисень потребується стовідсотково,

– сказала головна лікарка Кіровоградської обласної лікарні Лариса Андреєва.

"Ідея була зробити централізовану подачу кисню, тому що це залишиться на десятиріччя в лікарні. Епідемія, дай Боже, закінчиться, а кисень залишиться. І наша обласна лікарня уже має вигляд лікарні європейського класу, адже біля кожного ліжка є розетка з киснем так, як має бути в нормальній лікарні", – пояснив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко.

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