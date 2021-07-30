У Кропивницькому людей почали вакцинувати в автобусах: відео

Мешканців віддалених районів Кропивницького вакцинують у салонах комунальних автобусів. Охочих щеплюють у порядку живої черги, але пріоритет надають пенсіонерам, які через здоров'я не можуть самотужки дістатися до поліклінік. на вибір є 2 вакцини – CoronaVac або Moderna.

Боротьба із коронавірусом потребує нестандартних рішень, тому міська влада Кропивницького і пішла на експеримент. Крім стаціонарних пунктів щеплень у місті працюють також мобільні, які обладнали в автобусах.

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Спочатку було багато скептиків, які не вірили, що можна налагодити процес вакцинації у транспорті. Навіть ходили чутки про вакцинацію під час руху транспорту. Однак це працює не так.



Вакцинують переважно пенсіонерів / Фото Кропивницька міська рада

Великі автобуси приїжджають на кінцеві зупинки у віддалені мікрорайони міста. Вакцинують усіх, однак переважно це люди старшого віку. Це спрощує вакцинацію і робить її доступнішою.

Як організували нестандартну вакцинацію

Були питання щодо стерильності у транспорті. Салони автобусів оснащені бактерицидними лампами, дезінфекторами. Крім того, перед початком процедури там проводять санітарну обробку поверхонь.

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Процес вакцинації мало чим відрізняється від того, що діє у пунктах щеплень поліклінік. Люди приходять, заповнюють анкети, дають письмову згоду на щеплення, проходять короткий медогляд. У салон автобуса запускають по декілька осіб, інші чекають ззовні своєї черги.

"Це дуже близько. А так треба маршруткою їхати. Треба час", – розповіла Світлана Пересипко, яка прийшла вакцинуватися.



Черга на вакцинацію / Фото Кропивницька міська рада

Мета – прискорити вакцинацію

Ідея створити пересувні пункти щеплень належить очільнику міста Андрію Райковичу. У такий спосіб хочуть прискорити темпи вакцинації.

На сьогодні вакцинували в місті всього 36 тисяч людей. Це мало. У Кропивницькому проживають 250 тисяч людей. Ми повинні мати для колективної імунізації 130 тисяч вакцинованих. Тоді можна мати якісь гарантії,

– сказав Райкович.

Пересувні пункти щеплень приїжджатимуть у віддалені мікрорайони по кілька разів на тиждень. Людей вакцинуватимуть CoronaVac або Moderna.

Як вакцинують у кропивницьких автобусах: дивіться відео