У крові людини знайшли противірусний засіб, що захищає від усіх штамів COVID-19

В організмі людини знайшли природний противірусний агент. Фахівці переконані, що він захищає від усіх штамів COVID-19.

Природний захист

Зокрема, група дослідників із США виявила в організмі людини позаклітинні везикули evACE2 – невеликі органели, що містять білок ACE2. Він може блокувати будь-які штами SARS-CoV-2.

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Це противірусний агент присутній у крові людини і є природним захистом проти COVID-19.

Доклінічні експерименти показали, що ці везикули нейтралізують широкий спектр штамів SARS-CoV-2, а також мають потенціал проти нових коронавірусів.

Як цей агент працює

Захисний ефект вчені пояснюють тим, що везикули діють як "приманка" для вірусу, відволікаючи його від білка ACE2 на поверхні клітин, які він прагне інфікувати.

З'єднуючись з SARS-CoV-2, везикули блокують основні функції патогену, повідомляючи імунну систему про те, що його потрібно вилучити з організму.

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Чим корисне відкриття

Автори наголосили, що відкриття створює можливості для розробки універсальних терапевтичних засобів проти COVID-19, ефективність яких не знижуватиметься навіть, якщо вірус мутуватиму.

Для посилення природного захисту вчені планують розробити спреї та інші форми препаратів, які дозволять прискорити одужання.