В Україні попередили про ризик повторного піку коронавірусу

Рівень госпіталізації пацієнтів з коронавірусом в Україні та рівень смертності припинили стрімко зростати. Однак ризик повторного спалаху залишається.

Тимчасова стабілізація захворюваності

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу повідомив, що попри тимчасову стабілізацію захворюваності, пікове навантаження попереду.

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Наразі в Україні фіксують перші позитивні ознаки, зокрема, показники госпіталізації та рівень смертності припинили високе зростання і тимчасово стабілізувалися на найвищому історичному рівні,

– розповів Юрій Ганиченко.

За словами експерта, це необхідно зараз, але це не означає, що це вже пікові навантаження на систему охорони здоров'я, пікові значення по виявлених випадках, госпіталізації і смертності.

Вакцинація дає перші результати

Стабілізація ситуації, ймовірно, спричинена стрімким нарощенням темпів вакцинації. Крім того, минуло понад два тижні з моменту введення першої червоної зони.

Коли можна буде говорити про стабілізацію ситуації

Позитивний ефект від запровадження червоної зони фіксують зазвичай через 2 – 3 тижні після введення.

За прогнозом KSE, наразі в Україні високий ризик повторного зростання захворюваності, тож говорити про стабілізацію ситуації – рано.

Зможемо говорити про стабілізацію, коли побачимо позитивний тренд протягом 2 – 3 тижнів,

– зазначив експерт.

Водночас наразі виписки пацієнтів з коронавірусом продовжують зростати більшими темпами, ніж госпіталізація. Тож, кількість ковід-пацієнтів може стабілізуватися найближчим часом.

Юрій Ганиченко також пригадав, що приблизно місяць тому у Центрі прогнозували пік захворюваності в середині листопада, однак наразі очевидно, що він можливий вже протягом першої половини листопада. Тож необхідно нарощувати темпи вакцинації і дотримуватися карантинних обмежень.

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