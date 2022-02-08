KSE прогнозує зростання смертності від коронавірусу в Україні
Джерело:24 канал
В Україні почала зростати смертність від коронавірусу – в середньому за добу помирає 170 хворих на COVID-19. За прогнозом KSE, цей показник зростатиме.
Тим часом темпи зростання захворюваності на коронавірус в Україні сповільнились, але продовжують зростати. Про це під час брифінгу 8 лютого повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.
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Загалом за останній тиждень рівень захворюваності в країні виріс на 25%. У KSE прогнозують, що зростання захворюваності й надалі продовжуватиметься, але з ще повільнішими темпами.
Очікуємо, що у найближчі два тижні буде продовження зростання (захворюваності – 24 канал) до 55 тисяч випадків на піку за окрему добу. Госпіталізації також незначно, але сповільнюються, а от смертність починає зростати на фоні того, що вже чотири тижні поспіль зростає захворюваність. Плюс 29% тиждень від тижня. Може зростати впродовж всього лютого,
– заявив Юрій Ганиченко.
А ось у Європі ситуація покращується
За словами Ганиченка, наразі спостерігається перший тиждень спаду захворюваності в Європі. За останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності в Європі зменшилася на 6%, а у світі – на 15%.
Статистика COVID-19 в Україні:
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 7 лютого, в Україні виявили 34 353 хворих на коронавірус. Відомо, що серед нових пацієнтів є 3 095 дітей та 955 медичних працівників.
- За цей самий період до лікарень госпіталізували 2 168 людей. На жаль, ще 255 хворих померли. Натомість одужали 15 193 пацієнти.
- За весь час пандемії в країні підтвердили 4 341 790 випадків зараження коронавірусом. 3 696 285 пацієнтів одужали, але разом з тим хвороба забрала життя 101 647 людей.