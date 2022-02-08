KSE прогнозує зростання смертності від коронавірусу в Україні

В Україні почала зростати смертність від коронавірусу – в середньому за добу помирає 170 хворих на COVID-19. За прогнозом KSE, цей показник зростатиме.

Тим часом темпи зростання захворюваності на коронавірус в Україні сповільнились, але продовжують зростати. Про це під час брифінгу 8 лютого повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

До теми Чому усі перехворілі на COVID-19 повинні уважно стежити за симптомами впродовж року

Загалом за останній тиждень рівень захворюваності в країні виріс на 25%. У KSE прогнозують, що зростання захворюваності й надалі продовжуватиметься, але з ще повільнішими темпами.

Очікуємо, що у найближчі два тижні буде продовження зростання (захворюваності – 24 канал) до 55 тисяч випадків на піку за окрему добу. Госпіталізації також незначно, але сповільнюються, а от смертність починає зростати на фоні того, що вже чотири тижні поспіль зростає захворюваність. Плюс 29% тиждень від тижня. Може зростати впродовж всього лютого,

– заявив Юрій Ганиченко.

А ось у Європі ситуація покращується

За словами Ганиченка, наразі спостерігається перший тиждень спаду захворюваності в Європі. За останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності в Європі зменшилася на 6%, а у світі – на 15%.

Статистика COVID-19 в Україні:

Джерело: МОЗ