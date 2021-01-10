Куба та Іран уклали угоду щодо випробування препарату, яким планують вакцинувати проти коронавірусу. Випробовувати у себе вакцину кубинці начебто не можуть, адже у них не достатній рівень інфікування.

Угоду уклали два науково-дослідні інститути

Про випробування препарату домовились Кубинський державний науково-дослідний інститут та Іранський інститут Пастера. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Якщо випробування вакцини будуть успішними, то її планують використовувати для імунізації, як іранців, так і кубинців.

На Кубі лише 14 тисяч хворих на COVID-19

Аби провести дослідження на батьківщині, кубинським фахівцям начебто не вистачає достатньої кількості хворих. Адже в країні діагностували лише 14 тисяч випадків коронавірусу, 188 з них – летальні.

В Ірані ситуація значно складніша: понад 1 мільйон 280 тисяч хворих, більше ніж 56 тисяч людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19.

В Іран заборонили ввозити британські та американські вакцини

Зазначимо, що аятола Алі Хаменеї заборонив імпортувати до Ірану британські та американські вакцини. Це стосується навіть 1 500 доз, які подарували американці. Сам Хаменеї не вірить, що західні препарати – ефективні.

З 29 грудня в країні стартували випробування власного препарату для імунізації.

Зверніть увагу! Рішення іранської влади розкритикували правозахисники. Вони вважають, що у Тегерані нехтують правами людини.