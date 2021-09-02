Вже цього тижня вакцинуватися дозволять підліткам. Діти молодшого віку зможуть отримати щеплення з середини вересня.
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Компанія Finlay Institute, яка займається виробництвом препарату, заявила, що вакцина Soberana-02 є абсолютно безпечною для дітей й викликає у них навіть більшу імунну відповідь, ніж у дорослих.
Soberana-02 – вакцина
Що відомо про вакцинацію на Кубі
Представник міністерства охорони здоров’я Ілеан Моралес заявив, що щеплення проти коронавірусу в країні для дітей буде щорічним.
Скільки людей отримали щеплення
Джерело: Мінфін
- Станом на 29 серпня щонайменшу одну дозу вакцини отримали 5 469 367 мешканців Куби.
- Повністю вакциновано 3 663 808 людей.
- Всього в країні провели 13 739 821 щеплення проти коронавірусу.
Куба планує досягти рівня вакцинації 90% до грудня поточного року. Загалом в країні схвалили 2 препарати: Abdala та Soberana-02.