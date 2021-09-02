Вже цього тижня вакцинуватися дозволять підліткам. Діти молодшого віку зможуть отримати щеплення з середини вересня.

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Компанія Finlay Institute, яка займається виробництвом препарату, заявила, що вакцина Soberana-02 є абсолютно безпечною для дітей й викликає у них навіть більшу імунну відповідь, ніж у дорослих.

Soberana-02 – вакцина Це кон'югована вакцина, яка вводиться двічі з інтервалом у 28 днів. Ефективність проти симптоматичного коронавірусу становить 62%.

Що відомо про вакцинацію на Кубі

Представник міністерства охорони здоров’я Ілеан Моралес заявив, що щеплення проти коронавірусу в країні для дітей буде щорічним.

Скільки людей отримали щеплення

Джерело: Мінфін

Станом на 29 серпня щонайменшу одну дозу вакцини отримали 5 469 367 мешканців Куби.

5 469 367 Повністю вакци­новано 3 663 808 людей.

3 663 808 людей. Всього в країні провели 13 739 821 щеплення проти коронавірусу.

Куба планує досягти рівня вакцинації 90% до грудня поточного року. Загалом в країні схвалили 2 препарати: Abdala та Soberana-02.