На Кубі розробили нову вакцину: потрібно 3 дози, але ефективність хоча б двох уже понад 60%

На ринку, ймовірно, з'явиться нова вакцина проти коронавірусу. Кубинські вчені заявили, що ефективність їхньої вакцини проти COVID-19 після введення двох доз із трьох необхідних — 62%, що є хорошим показником.

Йдеться про вакцину Soberana 02, її розробила кубинська компанія BioCubaFarma. В неділю фармкомпанія заявила, що препарат уже після другого щеплення захищає проти коронавірусу у 62% випадків.

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Що відомо про вакцину Soberana 02

Препарат Soberana 02 потребує введення трьох доз.

Результати ефективності такої кількості щеплень обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Загалом на Кубі розробляють 5 вакцин від коронавірусу. Дві з них – Soberana 02 та Abdala – уже проходять третю фазу клінічних досліджень, результати яких оцінюють незалежні експерти.

Результати ефективності трьох доз обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Результат ефективності Soberana 02 був розрахований не проти вихідного штаму COVID-19, а проти комбінації штамів, які циркулюють в Гавані,

– додали в компанії.

Проте ще до офіційного затвердження кубинська влада почала в травні робити щеплення цими вакцинами в Гавані та в регіонах. До серпня планують вакцинувати 70% населення.

До слова, уряд країни через зростання кількості захворювань запровадила комендантську годину, відтак з 19:00 вечора до 5:00 ранку на Кубі заборонений рух транспортних засобів, обмежено рух між провінціями та не працюють магазини.