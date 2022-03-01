Чим дістатися до кордону, де та в яких містах можна зупинитися в Україні під час переміщення до кордонів та які країни приймають – зібрано у цій статті.

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Що робити пацієнтам, які не змогли евакуюватися та залишилися без медикаментів Зателефонуйте на гарячу лінія МОЗ: 0 800 60 20 19. Розв'язанням системних проблем займається міністерство, проблеми фізичних осіб передають волонтерам.

Пацієнтам, які потребують специфічного медичного догляду та медикаментів, готові допомогти такі країни:

Польща. Інститут рідкісних хвороб у Лодзі

Там готові приймати пацієнтів з рідкісними хворобами – імунодефіцит, хвороба Фабрі, хвороба Гоше, мукополісахаридоз, а також усіх, хто потребує постійного прийому препаратів (дорослих та дітей).

Контакти: katarzyna.muras-szwedziak@umed.lodz.pl (в темі листа написати UKRAINA, текст листа краще перекласти на польську). https://www.gov.pl/web/ukraina-uk. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1992058

Чехія

Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою, відразу після дзвінка натиснути 8. Контакти: +420226201221

Румунія

Румунські лікарні у Бухаресті готові безкоштовно прийняти будь-яких хворих у тяжкому стані для лікування, зокрема онкологічні захворювання, хвороби, що потребують термінового хірургічного втручання тощо.

Волонтерська допомога є повністю безкоштовною, транспорт від кордону забезпечать. Контакти: http://www.iocn.ro

Литва

Литовський інститут раку оголосив, що прийматиме всіх онкологічних хворих із України. На жаль, вони не лікують Хронічний мієлоцитарний лейкоз.

Словаччина

Інфолінія для громадян України, лінія доступна українською мовою. Контакти: +421951772391, Даніл Астафоров (Viber/Telegram включно).

Чим дістати до кордону

Безкоштовно перевозить людей пасажирський перевізник "Луцьк Експрес". Рейси здійснюють до кордону з Польщею такими маршрутами як Луцьк – Устилуг, Луцьк – Угринів та Луцьк-Ягодин.

Отримати інформацію про відправлення автобусів можна за номером: 0509401616 та 0681396058.

При пересуванні Україною у бік кордонів з Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною можна зупинитися у таких містах:

Хмільник, Вінницька область. Координаційна група міської ради Хмільник. Телефон – 0433822085. Там пропонують розміщення у школах, дитсадках безкоштовно або з мінімальною платою.

Хмельницький:

кінотеатр Шевченка, вулиця Проскурівська, 40.

клуб "СВ", вул. Свободи, 1А. Телефон – 0687923479.

кафе "Ізюм", вул. Подільська, 93. Телефон – 0674254545.

Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11. Телефон – 0979053027;

Хмельницький електромеханічний коледж Телефон – 0961199620.

приміщення "Укртелеком", вул. Проскурівська, 13.

фітнес-клуб "Спортленд", вул. Зарічанська, 3. Телефон – 380986234939.

ТЦ "Агора", вул. Старокостянтинівське шосе, 2/1 Б. Телефон – 0674454587.

відділення Хмельницького політехнічного коледжу, вул. Проспект Миру 76/3є.

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