Яке покарання за підробку документів про вакцинацію

За підроблення COVID-документів в Україні передбачені покарання від штрафу до позбавлення волі на термін до 5 років. Крім того, у випадку внесення неправдивих даних в електронну систему охорони здоров'я покаранням буде ув'язнення до 6 років.

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Також урядом передбачена відповідальність не тільки за виготовлення та продаж підроблених документів чи внесення неправдивих відомостей до медичних баз даних, але й за використання таких документів.

Так, за свідоме використання фальсифікованих документів в Україні передбачене покарання від штрафу на суму 850 гривень до 2 років у в'язниці.

Загроза здоров'ю українців

Підробка медичних довідок не лише кримінальний злочин, а й соціальний! Такі дії ставлять під загрозу як життя та здоров'я людей, які користуються цими документами, так і життя людей довкола.

У МОЗ закликали українців повідомляти про підробки документів про результати ПЛР-тестування чи щеплення проти COVID-19.

Куди повідомляти про підробку документів

Міністерства внутрішніх справ України на гарячу лінію – 1536.

Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 500 202, або на email: pg.npu@police.gov.ua.

Департаменту кіберполіції Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 50 51 70, або на email: callcenter@cyberpolice.gov.ua або, заповнивши форму зворотного зв'язку: ticket.cyberpolice.gov.ua.

або, заповнивши форму зворотного зв'язку: ticket.cyberpolice.gov.ua. Департаменту стратегічних досліджень Національної поліції України на email: dsr@police.gov.ua.

Служби безпеки України за телефоном довіри – 0 800 501 482

Національного контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19 – 0 800 60 20 19.

Підроблена довідка про вакцинацію може допомогти уникнути протиковідних обмежень, а може привести до судової зали чи під апарат штучної вентиляції легенів,

– наголосили у МОЗ.

Зверніть увагу! В уряді планують ухвалити закон, який посилить покарання за фейкові COVID-сертифікати. Штраф може сягати 150 тисяч гривень.

Які темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні? Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 548 873 людини: з них принаймні одну дозу отримали – 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 683 903 щеплення.

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