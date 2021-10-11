Яке покарання за підробку документів про вакцинацію
За підроблення COVID-документів в Україні передбачені покарання від штрафу до позбавлення волі на термін до 5 років. Крім того, у випадку внесення неправдивих даних в електронну систему охорони здоров'я покаранням буде ув'язнення до 6 років.
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Також урядом передбачена відповідальність не тільки за виготовлення та продаж підроблених документів чи внесення неправдивих відомостей до медичних баз даних, але й за використання таких документів.
Так, за свідоме використання фальсифікованих документів в Україні передбачене покарання від штрафу на суму 850 гривень до 2 років у в'язниці.
Загроза здоров'ю українців
Підробка медичних довідок не лише кримінальний злочин, а й соціальний! Такі дії ставлять під загрозу як життя та здоров'я людей, які користуються цими документами, так і життя людей довкола.
У МОЗ закликали українців повідомляти про підробки документів про результати ПЛР-тестування чи щеплення проти COVID-19.
Куди повідомляти про підробку документів
- Міністерства внутрішніх справ України на гарячу лінію – 1536.
- Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 500 202, або на email: pg.npu@police.gov.ua.
- Департаменту кіберполіції Національної поліції України на гарячу лінію – 0 800 50 51 70, або на email: callcenter@cyberpolice.gov.ua або, заповнивши форму зворотного зв'язку: ticket.cyberpolice.gov.ua.
- Департаменту стратегічних досліджень Національної поліції України на email: dsr@police.gov.ua.
- Служби безпеки України за телефоном довіри – 0 800 501 482
- Національного контакт-центру МОЗ з питань протидії COVID-19 – 0 800 60 20 19.
Підроблена довідка про вакцинацію може допомогти уникнути протиковідних обмежень, а може привести до судової зали чи під апарат штучної вентиляції легенів,
– наголосили у МОЗ.
Які темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні?Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 548 873 людини: з них принаймні одну дозу отримали – 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 683 903 щеплення.
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