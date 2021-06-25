В історії країн від Древнього Риму і Греції до Китаю і Японії для інтимної гігієни використовувались губки, палички, вода та папір.

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На формування культури особистої гігієни завжди впливало декілька факторів: релігія, традиції, культура, рівень життя та науковий прогрес. Наприклад, західна традиція використовувати туалетний папір дивує увесь світ, адже вода очищує шкіру набагато лагідніше та комфортніше. Хоча, в Італії та Франції обов’язковим елементом кожної вбиральні є біде, яке в Україні не є настільки поширеним.

Хоча з іншого боку, мусульмани за рекомендаціями Корану завжди використовують саме воду для своєї гігієни, а глечики чи пляшки з водою, присутні у кожному туалеті для комфорту відвідувачів.

В Індії туалетний папір використовують рідко. 95% населення після походу у вбиральню використовують воду. Унітази зазвичай оснащуються насадками або гігієнічним душем. Як альтернатива – можуть стояти відра або інші ємності із водою.



У багатьох людей немає навіть вигрібних ям / Фото Pixabay

Хоча є також і інші випадки, коли люди взагалі не мають доступу до води та вбиралень. За даними ООН, 2.4 мільярда людей не мають регулярного доступу до основних санітарних послуг, включаючи туалети або обладнані вигрібні ями.

Саме тому Білл Гейтс почав інвестувати в санітарні норми та забезпечення вбиральнями людей по всьому світу. Таке рішення філантроп прийняв після того, як вже з колишньою дружиною відвідали країни третього світу та побачили на власні очі низький рівень обізнаності про гігієнічний догляд про себе. За даними ВООЗ відомо, що щорічно через санітарні умови помирає 500 000 дітей у віці до 5 років. Лише за останні 8 років Білл і Мелінда Гейтс витратили 200 мільйонів доларів на дослідження і правила безканалізаційних очисних споруд, якими в майбутньому можна було б забезпечити людей.

На сьогодні у світі існує ще один різновид особистої гігієни – це вологий туалетний папір. Переваг є безліч, адже його зручно використовувати у відрядженнях, подорожах з рідними та дітьми, пікніках та в офісі, за необхідності. Наприклад, вологий туалетний папір Smile "Fresh":

виготовлений із нетканого полотна, що виробляється на основі натуральної целюлози, тому його можна змивати в унітаз;

папір дерматологічно протестований в лабораторіях Європейського союзу;

такий вид продукту має збалансований рівень pH, та не містить спирту;

упаковка паперу зручна для транспортування, а спеціальний клапан не дає йому пересихати.

Вологий туалетний папір Smile / Фото Smile

На сьогодні комфорт кожної людини має бути у пріоритеті, саме тому важливо знімати табу з незручних тем та відкрито говорити про ті речі, які полегшують догляд за собою та близькими.