Купання у фонтанах: приховані небезпеки

Фонтан у місті – це гарна ідея, він очищує повітря, зволожує його, і звісно, є гарною окрасою. Нерідко влітку можна побачити, як люди, а особливо діти намагаючись охолодитись від спеки та пекучого сонця, купаються у фонтані. Втім, цього робити не слід і ось чому.

Чому не варто купатись у міських фонтанах?

Терапевтка Марина Єріна попередила, що літні фонтани – це джерела неочищеної, брудної води, а відтак причина найрізноманітніших небезпечних інфекцій.

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Вода у фонтанах не очищується, не дезінфікується, у них купаються і п'ють собаки, птахи, безхатченки. У воді фонтанів живе безліч збудників важких хвороб,

– зазначила Марина Єріна.

ентеровірусні, різноманітні кишкові інфекції, збудники шкірних захворювань, менінгіту, гепатиту А, черевного тифу.

Лікарка порадила, якщо ви потрапили у фонтан, скоріше вимити під проточною водою тіло, краще – з милом.

У місцях скупчення людей завжди багато міських птахів: голубів, горобців, ворон. Вони шукають залишки їжі, одночасно, пролітаючи над фонтаном, "бомблять" його своїм послідом, у якому є й глисти, і збудники інфекційних хвороб. Все це розчиняється у воді, яка змінюється не так часто, як нам здається,

– наголосила терапевтка.

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Отже, якщо на шкірі у людини є мікротріщинки (а вони є завжди), то через них до організму потраплять стафілококи, стрептококи та інші мікроорганізми.

Крім того, за словами пані Марини, дощі несуть у фонтан весь бруд і пил, що є в повітрі великих міст. Отже, у ньому накопичуються солі важких металів, сажа. На відміну від природної водойми, фонтан не самоочищається.

Ризик травмування

Бруд відкладається на дні фонтану, і воно стає слизьким, а відтак на ньому можна послизнутися і травмуватись.

Якщо фонтан підсвічується – не виключена й електротравма.

Налічують понад 70 типів ентеровірусу, найбільш поширені: Есно, Коксакі А і В, 68, 69, 70, 71 типи ентеровірусів.