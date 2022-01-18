Для людей, які не звикли загартовуватись, занурення у крижану воду може бути небезпечним і призвести не лише до проблем зі здоров'ям, а й смерті.

Увага Гігієнічна гіпотеза: чому шкідливо жити в стерильних умовах

Чому це може бути небезпечно

Реакція на холод може бути індивідуальною – вона залежить від статі, віку, стану здоров'я, рівня фізичної підготовки. За даними The Outdoor Swimming Society, головну небезпеку становить холодовий шок – саме ця реакція є причиною смерті у 60% тих, хто помирає в холодній воді. В цьому випадку смерть настає в перші хвилини.

Натомість у випадку переохолодження, вона настає за 30 хвилин і більше.

Через холодовий шок у людини настає період гіпервентиляції, який вона не може контролювати.

Дихання дуже прискорюється, що може призвести до відчуття паніки, що теж небезпечно, адже може спричини втрату свідомості, як наслідок – людина потоне.

Кому не можна пірнати в ополонку

Однозначно відмовитись від купання в крижаній воді треба вагітним жінкам, а також дітям до 6 років. За старшими дітьми слід пильно стежити дорослим. А також тим, хто має супутні захворювання, серед них:

запалення у вусі, носі, горлі;

вади серця, ішемічна хвороба серця, напади стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, високий артеріальний тиск;

епілепсія, неврит, поліневрит;

цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози;

шкірні хвороби (дерматити, алергічні реакції).

Чи дійсно загартовування корисне? Сучасна медицина загалом не знає, наскільки корисно загартовуватися, адже великих досліджень на цю тему немає. Дійсно є фахівці, які вважають, що короткочасне і регулярне перебування на холоді допомагає роботі імунітету, особливо у дітей, проте користь більш екстремальних варіантів загартовування (наприклад моржування) досить сумнівна.

Пам'ятка тим, хто буде купитись на Водохреще

Ідеально, якщо перед тим, як вирішите пірнати в ополонку, ви відвідаєте висококваліфікованого лікаря, який проаналізує особливості вашого здоров'я та зробить висновок – можна вам у крижану воду, чи ні. Адже під час купання можливий раптовий прояв або загострення хвороб.

Тим, хто таки наважиться скупатись в крижаній ополонці, у Центрі громадського здоров'я радять дотримуватись правил:

Обирайте спеціально обладнані для купання місця.

Занурення повинно відбуватися під наглядом людей, які вчасно можуть покликати рятувальників і медиків на допомогу.

Обов'язково зробіть руханку перед тим, як зайти у воду, це допоможе "розігріти" організм.

Зніміть металеві прикраси, адже метал має здатність швидко охолоджуватися, а контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм.

Не пірнайте одразу ж із головою — це може призвести до різкого охолодження організму.

Важливо! Заходьте у воду поступово: намочіть обличчя, груди, живіт та спину, а вже потім занурюйтесь по шию. Перебувайте у воді не довше 3 – 5 секунд.



Немає даних, які б підтвердили користь купання в крижаній воді / Фото Unsplash

Як допомогти організму після купання

Після купання добре розітріться рушником та якомога швидше змініть мокрий одяг на сухий.

Не залишайте відкритими кінцівки та головую

Щоби не змерзнути — рухайтесь. Рухи допоможуть прискорити кровообіг.

Візьміть із собою термос із чаєм – це допоможе організму зігрітись.

Чого точно не варто робити

Натомість не варто брати з собою алкоголь! Спиртні напої лише створюють ілюзію тепла, а натомість призводять до його втрати.

Куріння ж зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, а отже робить їх більш уразливими до холоду.