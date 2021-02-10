У Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що підтримують офіційну позицію держави щодо закупівлі російської вакцини від COVID-19. Використання "Супутника V" там назвали фінансуванням війни на Сході України.

За словами глави литовського МЗС Ґабріелюса Ландсберґіса, вже є сотні виробників, які чекають затвердження своїх вакцин. Міністр переконаний: навіть якщо більша їх частина не пройде процес дослідження та реєстрації, все одно вакцин на ринку буде достатньо.

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МЗС Литви проти російської вакцини

Ландсберґіс наголосив, що Литва не хоче, аби гроші литовських платників податків йшли до російського бюджету, звідки Москва бере ресурси для агресії в Україні.

Мені здається, що це геостратегічне рішення Литви. Ми, мабуть, не хочемо платити гроші виробнику, який потім на ті гроші купуватиме боєприпаси, які можна використовувати, скажімо, на Сході України,

– пояснив міністр.

Ландсберґіс додав, що у Литви не виникне проблем з доступом до вакцин від коронавірусу. Однак країна купуватиме лише у тих виробників, які відповідають "трансатлантичному критерію".

Раніше прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте заявила, що Литва не використовуватиме "Супутник V", навіть якщо його затвердить Європейське агентство з лікарських засобів.

Зверніть увагу! Росіяни заявили, що подали "Супутник V" на реєстрацію в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Натомість там спростували цю інформацію – жодних заявок від Росії не надходило.



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу