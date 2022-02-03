На Міжнародній конференції з інсульту Американської асоціації інсульту науковці представили результати попереднього дослідження, і вони досить невтішні.

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Висновки дослідження

Серед молодих людей, які раніше перенесли інсульт або транзиторну ішемічну атаку (ТІА), а потім були госпіталізовані з будь-якої причини, повторний інсульт значно частіше траплявся серед пацієнтів із розладом, пов'язаним із застосуванням канабісу.

Так, у пацієнтів з цим розладом ймовірність госпіталізації від повторного інсульту була на 48% вищою, ніж у пацієнтів без розладу.

Зверніть увагу: розлад, пов'язаний із вживанням канабісу, визначається як залежне вживання канабісу (незалежно від наявності порушень психологічного, фізичного та соціального функціонування).

За даними Американської кардіологічної асоціації, частота інсультів серед людей у віці 18 до 45 років значно зросла. Щороку у США на молодь припадає до 15% інсультів.

Ризик першого інсульту серед споживачів канабісу вже встановлений, тому нас заінтригувало з'ясувати, чи сприяє залежність від марихуани молодих людей до розвитку нових інсультів,

– йдеться в повідомленні.

Вибірка учасників доволі велика:

Дослідники вивчили інформацію про стан здоров'я людей з Національної вибірки стаціонарних хворих. У цій базі щорічно збираються дані про більш ніж 7 мільйонів госпіталізацій у США з будь-якої причини.

Використовуючи коди лікарняних діагнозів, дослідники визначили пацієнтів у вибірці, які відповідали критеріям розладу, пов'язаного з вживанням канабісу (за винятком тих, у кого діаграми вказували на те, що їхня залежність від канабісу перебувала на стадії ремісії).

Це розділило вибірку на 4 690 пацієнтів, у яких діагностували розлад, пов'язаний із вживанням канабісу, та 156 700 пацієнтів, у яких його не було. Середній вік в обох групах становить 37 років.

Варто знати: Згідно з науковою заявою Американської кардіологічної асоціації від серпня 2020 року, попередні дослідження показали, що вживання канабісу може негативно вплинути на серце та кровоносні судини.