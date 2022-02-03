Куріння марихуани в молодому віці підвищує ризик повторного інсульту

Оскільки вживання марихуани дуже поширене серед молодих людей і навіть дозволяється законом у деяких країнах, дослідники зі США вирішили вивчити усі ризики вживання канабісу.

На Міжнародній конференції з інсульту Американської асоціації інсульту науковці представили результати попереднього дослідження, і вони досить невтішні.

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Висновки дослідження

Серед молодих людей, які раніше перенесли інсульт або транзиторну ішемічну атаку (ТІА), а потім були госпіталізовані з будь-якої причини, повторний інсульт значно частіше траплявся серед пацієнтів із розладом, пов'язаним із застосуванням канабісу.

Так, у пацієнтів з цим розладом ймовірність госпіталізації від повторного інсульту була на 48% вищою, ніж у пацієнтів без розладу.

розлад, пов'язаний із вживанням канабісу, визначається як залежне вживання канабісу (незалежно від наявності порушень психологічного, фізичного та соціального функціонування).

За даними Американської кардіологічної асоціації, частота інсультів серед людей у віці 18 до 45 років значно зросла. Щороку у США на молодь припадає до 15% інсультів.

Ризик першого інсульту серед споживачів канабісу вже встановлений, тому нас заінтригувало з'ясувати, чи сприяє залежність від марихуани молодих людей до розвитку нових інсультів,

– йдеться в повідомленні.

Вибірка учасників доволі велика:

Дослідники вивчили інформацію про стан здоров'я людей з Національної вибірки стаціонарних хворих. У цій базі щорічно збираються дані про більш ніж 7 мільйонів госпіталізацій у США з будь-якої причини.

Використовуючи коди лікарняних діагнозів, дослідники визначили пацієнтів у вибірці, які відповідали критеріям розладу, пов'язаного з вживанням канабісу (за винятком тих, у кого діаграми вказували на те, що їхня залежність від канабісу перебувала на стадії ремісії).

Це розділило вибірку на 4 690 пацієнтів, у яких діагностували розлад, пов'язаний із вживанням канабісу, та 156 700 пацієнтів, у яких його не було. Середній вік в обох групах становить 37 років.

Згідно з науковою заявою Американської кардіологічної асоціації від серпня 2020 року, попередні дослідження показали, що вживання канабісу може негативно вплинути на серце та кровоносні судини.