Куріння пов'язали ще з одним небезпечним явищем

Іспанські вчені провели метааналіз досліджень, який показав зв'язок між курінням і суїцидальною поведінкою. Нікотин впливає на центральну нервову систему.

Куріння викликає суїцидальні думки

Спостереження, які вчені зробили під час пандемії COVID-19, показали, що у жінок, які курять ризик самогубства вище, ніж у чоловіків. Водночас на рахунку чоловіків більше невдалих спроб.

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Результати показують, що куріння збільшує ризик суїциду у 2,5 раза. Однак цей показник, судячи з усього, знижується у людей, які кинули. Імовірність появи суїцидальних думок у курців 1,84 раза вища, у тих, хто кинув палити – в 1,35 раза,

– зазначили автори дослідження.

Науковці вважають, що ці дані потрібно включити в план щодо запобігання самогубств. Зараз тютюн, на відміну від алкоголю, не вважається за незалежний фактор при оцінці ризику самогубства.

З чим пов'язаний такий вплив

Одним з можливих біологічних пояснень зв'язку тютюну і самогубств, вказують вчені, може бути вплив нікотину на центральну нервову систему. Він знижує рівень серотоніну в гіпокампі – частині мозку, яка бере участь у формуванні емоцій.

Одна з найбільш серйозних гіпотез на сьогодні полягає в тому, що депресія і суїцид пов'язані зі зниженням рівня нейромедіаторів – таких, як серотонін, норадреналін, дофамін. Куріння здатне зробити ці зміни більш виразними. Його дія протилежна дії антидепресантів, тому може сприяти появі депресивних і тривожних симптомів,

– наголосили науковці.