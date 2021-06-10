На курортах Херсонщини COVID-щеплення робитимуть всім охочим

Наступного тижня в Херсонській області відкриють 4 додаткові пункти вакцинації в курортних містах. Там щеплення проти коронавірусу робитимуть усім охочим.

Додаткові пункти вакцинації відкриють в Генічеську, Скадовську та Новій Каховці. Про це повідомив директор обласного департаменту здоров'я Віктор Короленко.

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І зараз вирішується питання, де облаштуємо ще один – в Голій Пристані або Бериславі,

– додав Короленко.

Також він розповів, що від 8 червня почалася вакцинація працівників баз відпочинку в Скадовську, Генічеську, Голій Пристані та Каланчаку.

Окрім цього, в області відкрили 6 пунктів вакцинації для людей, які перетинають КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Та можуть вакцинуватися мешканці окупованого підлогу острова, які мають паспорт громадянина України.

Уже є окремі випадки, коли наші земляки приїжджали з Криму для проходження вакцинації на контрольному пункті в'їзду-виїзду,

– розповів Віктор Короленко.

Темпи вакцинації на Херсонщині: