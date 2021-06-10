На курортах Херсонщини COVID-щеплення робитимуть всім охочим

Наступного тижня в Херсонській області відкриють 4 додаткові пункти вакцинації в курортних містах. Там щеплення проти коронавірусу робитимуть усім охочим.
Додаткові пункти вакцинації відкриють в Генічеську, Скадовську та Новій Каховці. Про це повідомив директор обласного департаменту здоров'я Віктор Короленко.
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І зараз вирішується питання, де облаштуємо ще один – в Голій Пристані або Бериславі,
– додав Короленко.
Також він розповів, що від 8 червня почалася вакцинація працівників баз відпочинку в Скадовську, Генічеську, Голій Пристані та Каланчаку.
Окрім цього, в області відкрили 6 пунктів вакцинації для людей, які перетинають КПВВ "Чонгар" і "Каланчак". Та можуть вакцинуватися мешканці окупованого підлогу острова, які мають паспорт громадянина України.
Уже є окремі випадки, коли наші земляки приїжджали з Криму для проходження вакцинації на контрольному пункті в'їзду-виїзду,
– розповів Віктор Короленко.
Темпи вакцинації на Херсонщині:
- Всього на Херсонщині нині діє понад 180 пунктів щеплення проти COVID-19.
- Також до вакцинації залучені 11 мобільних бригад.
- В регіоні вже використали 43 693 дози вакцин Oxford-AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) і Comirnaty (Pfizer-BioNTech)