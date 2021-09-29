Курці мають підвищений ризик смерті від COVID-19: масштабне дослідження

В порівнянні з тими, хто ніколи не курив, у курців вищі ризики потрапити в лікарню через коронавірус та померти внаслідок недуги. Саме такі результати найбільшого оглядового дослідження за участю понад 400 тисяч учасників.

Науковці з Оксфордського, Бристольського і Ноттінгемського університетів підтвердили, що курці не лише частіше потрапляють до лікарні після інфікування вірусом SARS-CoV-2, а й мають значно вищі ризики смерті.

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Як проводився аналіз

Доктор Ешлі Кліфт і її колеги вивчили дані про 421 469 учасників британського Біобанку. Середній вік учасників становив 68,6 років, 55% з них були жінками. Дослідники проаналізували медичні записи терапевтів пацієнтів, результати тестів на коронавірус, дані про госпіталізацію і свідоцтва про смерть за період з січня по кінець серпня 2020 року.

Всі учасники робили тест на коронавірус, але лише у 1 649 з них він був позитивним. 968 хворих лежали в лікарні, 444 померли через SARS-CoV-2.

Учасників розподілили на тих, які ніколи не курили (7 071 людей, 52,6% всієї вибірки), покінчили з цією згубною звичкою (5 684, 42,3%) або все ще курили.

У третій групі були курці різних категорій: ті, хто викурював менше ніж 10 сигарет в день (136 людей, 1,0%), 10 – 19 сигарет (240, 1,8%) і понад 20 сигарет (191, 0,9%).

Висновки дослідження