Такого висновку дійшли вчені з японського Національного дослідницького центру глобальної охорони здоров'я. З'ясувалось, що куріння є один з чинників, що підвищує ризик тяжкого перебігу коронавірусної інфекції приблизно вдвічі.

Увага Імунсил Д3 з природним бета-глюканом, вітаміном Д3 та цинком – проти вірусів та застуди

Деталі дослідження

Медики проаналізували дані про 17 666 інфікованих COVID-19.

Їхній вік складав від 20 до 80 років.

Всі вони були госпіталізовані до лютого 2021 року.

Виявилося, що чоловіків, що курять, доводилося в 1,51 раза частіше підключати до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), ніж некурців. У жінок цей показник був перевищений у 1,94 раза.

Яка причина таких висновків

Вчені пов'язують важчий перебіг захворювання у курців хронічними захворюваннями легенів та серця, викликаними тютюном. Куріння погіршує роботу легень, тому організму курця найважче боротися з вірусом.

Зверніть увагу Як куріння електронних сигарет впливає на чоловіче здоров'я

Раніше японські вчені знайшли зв'язок між курінням та ефективністю вакцин проти COVID-19. Виявилося, що в середньому куріння знижувало концентрацію антитіл на 30 – 50% у порівнянні з людьми того ж віку, які не вживають тютюнових виробів.

Особливо негативно куріння впливало на ефективність вакцинації людей похилого віку, у чиєму організмі спочатку містилося відносно мало антитіл.