Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він пояснив, коли нам чекати ревакцинації.

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Бустерна доза для українців

За його словами, якщо казати про "бустерну" (третю) дозу, то зараз у нас є лише 2 офіційних повідомлення від фармацевтичного сектора про те, що це є більш ефективно. Але це не є офіційною позицією ВООЗ або ЕМА чи FDA.

"Так, дійсно, компанія Pfizer подала відповідні документи до FDA, і, скоріш за все, буде рухати цю історію. Але поки немає жодного результату клінічних досліджень або випробувань, які нам чітко демонстрували б плюси введення третьої дози", – пояснив Кузін.

Увага! МОЗ спілкувався з компанією Pfizer. Головні результати ефективності та переваги третьої дози оприлюднять наприкінці серпня 2021 року.

У відомстві хочуть дочекатися даних про те, скільки переваг буде давати введення бустерної дози.

Ігор Кузін – головний санлікар "Але допоки ми не розглядаємо бустерну дозу як альтернативу повному циклу ревакцинації через рік. Тобто базова стратегія, обрана нами, – це ревакцинація через рік після завершення базового курсу щеплення".

Чи є сенс чекати рік на ревакцинацію

Дані про тривалість імунітету є досить суперечливі. Багато досліджень підтверджували його тривалість 8 – 12 місяців. Навіть деякі науковці оцінюють тривалість імунітету у 1,5 роки після базового курсу щеплення.

Як наголосив Кузін, поки ВООЗ, разом з провідними фахівцями не сформували рекомендацій щодо рівня захисних антитіл або терміну, на який вистачає цього імунітету після введення вакцини.

"Тому єдиної позиції серед науковців щодо тривалості такого імунітету і термінів ревакцинації не існує. Думаю, скоріш за все, ми будемо ревакцинуватися через рік", – підкреслив він.

Але наголосив, що, можливо, за цей час будуть додаткові дані, які будуть свідчити про інший графік ревакцинації.

Цікаво! Вакцинацію третьою дозою вакцини від коронавірусу розглядають і у Франції.



Раніше повідомлялося, що таке рішення вже прийняли в Ізраїлі та США. Щеплення отримають літні люди, медичні працівники чи жителі будинків престарілих.