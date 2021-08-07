Головний санітарний лікар зазначив, що наразі немає чітких даних, який саме титр антитіл повною мірою захищає людину від COVID-19. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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В процесі вивчення зараз саме ефективність набутого імунітету або імунітету після вакцинації, це питання розглядалося національними експертами з питань імунізації,

– сказав медик.

Ігор Кузін зауважив, що зараз діє загальна рекомендація зробити щеплення через 6 місяців після коронавірусу.

Проте, головний санлікар додав, що чекати пів року після хвороби не варто тим, хто працює у критичній інфраструктурі.

Наприклад, освітянам та медпрацівникам варто вакцинуватися раніше, "щойно з'явиться можливість".

Зверніть увагу! Протягом минулої доби, 6 серпня, в Україні зафіксували 1 054 випадки зараження COVID-19. Від ускладнень інфекції померли 20 людей.

Ситуація з коронавірусом в Україні