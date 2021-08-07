Головний санітарний лікар зазначив, що наразі немає чітких даних, який саме титр антитіл повною мірою захищає людину від COVID-19. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".
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В процесі вивчення зараз саме ефективність набутого імунітету або імунітету після вакцинації, це питання розглядалося національними експертами з питань імунізації,
– сказав медик.
Ігор Кузін зауважив, що зараз діє загальна рекомендація зробити щеплення через 6 місяців після коронавірусу.
Проте, головний санлікар додав, що чекати пів року після хвороби не варто тим, хто працює у критичній інфраструктурі.
- Наприклад, освітянам та медпрацівникам варто вакцинуватися раніше, "щойно з'явиться можливість".
Ситуація з коронавірусом в Україні
- захворіли – 2 258 532 осіб;
- одужали – 2 190 686 пацієнтів;
- померли – 53 085 громадян.