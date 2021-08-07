У МОЗ розповіли, коли варто вакцинуватися тим, хто перехворів COVID-19

Ігор Кузін заявив, що вакцинуватися потрібно навіть у випадку, коли людина вже хворіла коронавірусом. Однак, за його словами, необхідно дотримуватися певних рекомендацій.

Головний санітарний лікар зазначив, що наразі немає чітких даних, який саме титр антитіл повною мірою захищає людину від COVID-19. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода".

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В процесі вивчення зараз саме ефективність набутого імунітету або імунітету після вакцинації, це питання розглядалося національними експертами з питань імунізації,

– сказав медик.

Ігор Кузін зауважив, що зараз діє загальна рекомендація зробити щеплення через 6 місяців після коронавірусу.

Проте, головний санлікар додав, що чекати пів року після хвороби не варто тим, хто працює у критичній інфраструктурі.

Наприклад, освітянам та медпрацівникам варто вакцинуватися раніше, "щойно з'явиться можливість".

Від ускладнень інфекції померли 20 людей.

Ситуація з коронавірусом в Україні

захворіли – 2 258 532 осіб;

одужали – 2 190 686 пацієнтів;

померли – 53 085 громадян.

Протягом минулої доби, 6 серпня, в Україні зафіксували 1 054 випадки зараження COVID-19.