Скільки штаму Дельта в Україні

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він підкреслив, що зараз система охорони здоров'я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, спричиненої Дельта-штамом коронавірусу.

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Ігор Кузін – головний санлікар "Кількість випадків інфікування штамом коронавірусу Дельта в Україні поступово зростає: ще 5 серпня було підтверджено 147 випадків, а вже 20 серпня – 520.

Проте, за його словами, така тенденція не має заскочити Україну зненацька. Він наголосив, що упродовж літа система охорони здоров'я готувалися до можливих викликів нової хвилі коронавірусу. Підготовка відбувалась на всіх рівнях: від представників МОЗу до керівників лікувальних закладів спільно з міжнародними та національними партнерами.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Підготовка лікарень

Як зазначили у міністерстві, на сьогодні в Україні визначили й підготували 256 лікарень, що надають спеціалізовану допомогу при COVID-19. Вони розподілені на заклади різних хвиль реагування.

Потужність налічує майже 39 тисяч ліжкомісць, із них – 96% забезпечені киснем.

Крім того, в областях закупили та отримали 14 790 кисневих концентраторів, 161 комп'ютерний томограф та 148 рентген-апаратів.

Запас тестів, зокрема і на Дельта-штам

Також по всій країні є запас тестів на понад 2 мільйона досліджень та 2,3 мільйона експрес-тестів. У вересні очікують на постачання реагентів для проведення 4 мільйонів ПЛР досліджень та 2,8 мільйонів швидких тестів.

Водночас МОЗ планує запустити секвенування лабораторних зразків у власній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Діагностувати Дельта-штам методом ПЛР зможуть на рівні областей та на національному рівні. Планують це розпочати у четвертому кварталі 2021 року.