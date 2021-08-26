Кузін розповів, скільки в Україні є випадків Дельти: зросли у 3,5 раза

26 серпня 2021 , 12:15
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Джерело:

МОЗ

Ще 5 серпня в Україні зафіксували 147 випадків штаму Дельта. Однак вже наприкінці місяця ця цифра збільшилась у понад 3,5 раза.

Скільки штаму Дельта в Україні

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Він підкреслив, що зараз система охорони здоров'я готова реагувати на виклик нової хвилі COVID-19, спричиненої Дельта-штамом коронавірусу.

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Ігор Кузін – головний санлікар

"Кількість випадків інфікування штамом коронавірусу Дельта в Україні поступово зростає: ще 5 серпня було підтверджено 147 випадків, а вже 20 серпня – 520

Проте, за його словами, така тенденція не має заскочити Україну зненацька. Він наголосив, що упродовж літа система охорони здоров'я готувалися до можливих викликів нової хвилі коронавірусу. Підготовка відбувалась на всіх рівнях: від представників МОЗу до керівників лікувальних закладів спільно з міжнародними та національними партнерами.

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Підготовка лікарень

Як зазначили у міністерстві, на сьогодні в Україні визначили й підготували 256 лікарень, що надають спеціалізовану допомогу при COVID-19. Вони розподілені на заклади різних хвиль реагування.

  • Потужність налічує майже 39 тисяч ліжкомісць, із них – 96% забезпечені киснем.
  • Крім того, в областях закупили та отримали 14 790 кисневих концентраторів, 161 комп'ютерний томограф та 148 рентген-апаратів.

Запас тестів, зокрема і на Дельта-штам

Також по всій країні є запас тестів на понад 2 мільйона досліджень та 2,3 мільйона експрес-тестів. У вересні очікують на постачання реагентів для проведення 4 мільйонів ПЛР досліджень та 2,8 мільйонів швидких тестів.

Водночас МОЗ планує запустити секвенування лабораторних зразків у власній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Діагностувати Дельта-штам методом ПЛР зможуть на рівні областей та на національному рівні. Планують це розпочати у четвертому кварталі 2021 року.

Автор: Аліна Оліховська