Скільки дітей госпіталізовані

Зараз на стаціонарному лікуванні перебуває майже 900 дітей, які хворі на COVID-19. Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Також він додав, що зараз у лікарнях перебуває ще 230 дітей з підозрою на інфікування коронавірусом. Точний діагноз ще встановлюють.

Наскільки важко діти переносять COVID-19

Якщо коротко, то по-різному. Кузін наголосив, що є і важкі випадки, і легкі.

Ігор Кузін – головний санлікар "Поки ми фіксуємо те, що серед дітей COVID переноситься значно легше, ніж серед дорослих& Кількість важких випадків є доволі невеликою".

Водночас якщо ж у дітей є супутні соматичні захворювання, то перебіг хвороби буде важчим. Тобто, тенденція така ж, як і у дорослих людей.

Тому зараз і Національна технічна група експертів із питань імунізації, і МОЗ радять вакцинувати дітей віком від 12 років, якщо дитина має важкі супутні соматичні захворювання, додав головний лікар країни.

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