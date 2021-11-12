Кузін сказав, скільки дітей нині госпіталізовані з COVID-19
Джерело:НВ
В Україні стрімко зростає кількість хворих дітей на коронавірус. Серед усіх 24 тисяч інфікованих за добу, 11 листопада, – 1 616 дітей.
Скільки дітей госпіталізовані
Зараз на стаціонарному лікуванні перебуває майже 900 дітей, які хворі на COVID-19. Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
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Також він додав, що зараз у лікарнях перебуває ще 230 дітей з підозрою на інфікування коронавірусом. Точний діагноз ще встановлюють.
Наскільки важко діти переносять COVID-19
Якщо коротко, то по-різному. Кузін наголосив, що є і важкі випадки, і легкі.
Ігор Кузін – головний санлікар
"Поки ми фіксуємо те, що серед дітей COVID переноситься значно легше, ніж серед дорослих& Кількість важких випадків є доволі невеликою".
Водночас якщо ж у дітей є супутні соматичні захворювання, то перебіг хвороби буде важчим. Тобто, тенденція така ж, як і у дорослих людей.
Тому зараз і Національна технічна група експертів із питань імунізації, і МОЗ радять вакцинувати дітей віком від 12 років, якщо дитина має важкі супутні соматичні захворювання, додав головний лікар країни.
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Вакцинація дітей в Україні: головне
- Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало вакцинувати проти коронавірусу дітей віком від 12 до 17 років.
- Передусім зробити щеплення рекомендують дітям, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби. Однак МОЗ заохочує вакцинацію усіх дітей цієї вікової групи.
- Вакцинацію дітей проводять виключно препаратом Comirnaty від Pfizer-BioNTech.