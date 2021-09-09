Це станеться тільки тоді, коли оприлюднять відповідні клінічні дослідження. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін в онлайн-інтерв'ю Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

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Ігор Кузін – головний санлікар "Ми будемо розглядати питання третьої бустерної дози тільки за умови появи адекватних, верифікованих, доказових даних про її ефективність. Але це питання, швидше за все, буде розглядатися не раніше листопада 2021 року".

Річ у тім, що наукові дослідження будуть оприлюднені не раніше, ніж наприкінці вересня. За його словами, ймовірніше, це питання будуть розглядати щодо не до всього населення, а тільки для представників груп ризику.

Кузін пояснив, що наразі немає жодного результату наукових досліджень, де б говорилося, що введення третьої бустерної дози є суттєвою перевагою для населення.

"Є точкові повідомлення, що введення бустерних доз може бути корисним для людей, у яких є проблеми з імунітетом або супутні захворювання. Це рекомендація, яку ми будемо розглядати, але використання третьої дози масово ми поки не плануємо", – додав Кузін.

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Джерело: МОЗ