Транспорт для вакцинованих

Такий транспорт перевозитиме тільки тих пасажирів, які можуть пред'явити COVID-сертифікати або негативний тест.

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У поїздах можуть бути окремі вагони для таких пасажирів. На таких рейсах громадського транспорту і в таких вагонах пасажири зможуть не носити маски, що закривають рот і ніс.

Послаблення транспортних вимог

Також латвійський уряд відмовився від рішення, що в умовах, коли кумулятивний показник COVID-19 перевищить 120 випадків на 100 тисяч жителів, а це відповідає нинішній епідеміологічної ситуації, заповнюваність громадського транспорту не може перевищувати 65% від місткості салону.

Тепер заповнюваність може становити 80% від місткості салону. На рейсах регіонального значення, коли транспортний засіб змушений брати пасажирів не тільки на кінцевих зупинках, заповнюваність може становити 85% від місткості салону.

Коронавірус в Латвії