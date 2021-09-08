Транспорт для вакцинованих
Такий транспорт перевозитиме тільки тих пасажирів, які можуть пред'явити COVID-сертифікати або негативний тест.
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У поїздах можуть бути окремі вагони для таких пасажирів. На таких рейсах громадського транспорту і в таких вагонах пасажири зможуть не носити маски, що закривають рот і ніс.
Послаблення транспортних вимог
Також латвійський уряд відмовився від рішення, що в умовах, коли кумулятивний показник COVID-19 перевищить 120 випадків на 100 тисяч жителів, а це відповідає нинішній епідеміологічної ситуації, заповнюваність громадського транспорту не може перевищувати 65% від місткості салону.
Тепер заповнюваність може становити 80% від місткості салону. На рейсах регіонального значення, коли транспортний засіб змушений брати пасажирів не тільки на кінцевих зупинках, заповнюваність може становити 85% від місткості салону.
Коронавірус в Латвії
- В цілому в Латвії з початку пандемії COVID-19 захворіло 145 тисяч людей.
- Від коронавірусу померли 2592 людини.
- Усього введених доз вакцини 1 538 094.
- Кількість людей, які пройшли повну вакцинацію 776 475.
- 40,7% населення пройшло повну вакцинацію.
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