У Латвії ініціюють обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для тих, кому за 50

У латвійському уряді закликають зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язкової для певної категорії людей. Мовиться про тих, кому за 50 років.

Латвійський прем'єр 19 жовтня на засіданні уряду зазначив, що якщо протягом чотирьох тижнів, протягом яких діятиме локдаун, охоплення вакцинацією не збільшиться, латвійцям доведеться сидіти вдома, поки інші європейські країни розвиватимуться.

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У Латвії хочуть ввести обов'язкову вакцинацію для людей 50+

Міністр охорони здоров'я Даніель Павлютс пояснив, що для збільшення кількості щеплень населення віком від 50 років відомство рекомендує ввести обов'язкову вакцинацію загалом або для отримання певних послуг.

Прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш підтримав цю ініціативу, зазначивши, що "є обмежені можливості стимулювати вакцинацію населення старшого віку і груп найбільшого ризику".

Водночас глава Мін'юсту Яніс Борданс назвав цю пропозицію недоречною, бо вважає, що більш доцільно ввести обов'язкову вакцинацію для представників конкретних професій.

Коронавірус та вакцинація у Латвії: що відомо