Новий штам виявили у Латвію минулого тижня. Але поки що невідомо, скільки людей ним заразились та у кого виявили цю інфекцію, оскільки детальнішу інформацію не повідомили.
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Колумбійський варіант має ті ж мутації, що і британський, або альфа-варіант, до якого додається друга за небезпекою мутація. Колумбійський штам більше схожий на британський, але має менш відому мутацію, яка гірше реагує на нейтралізацію антитіл,
– розповів глава Наукової ради Латвійського центру біомедичних досліджень Яніс Кловіньш.
До слова, нині британський штам коронавірусу становить понад 90% від всіх випадків хвороби в Латвії. Чи витіснить індійський штам коронавірусу британський – покаже лише час.
Коронавірус у Латвії: що відомо
Джерело: РНБО України
- Станом на 9 червня у Латвії зареєстрували 135 388 хворих на коронавірус, 244 з яких за минулу добу.
- На жаль, від недуги померли 2 428 мешканців країни. Натомість одужали вже 129 172 пацієнти.
- Нині у Латвії зареєстровано 3 788 активних хворих – ці люди ще лікують від COVID-19.
До слова, на початку червня ВООЗ стала маркувати нові штами коронавірусу грецькими літерами, аби не "дискримінувати чи стигматизувати" країни, в яких вони були вперше виявлені.
Нові назви відомих штамів:
- британський штам – Alpha,
- південноафриканський – Beta,
- бразильський – Gamma,
- індійський – Delta.