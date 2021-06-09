У Латвії зафіксували колумбійський штам коронавірусу

У Латвії зареєстрували "колумбійський" штам коронавірусу. Він поєднує у собі дві найнебезпечніші мутації – N501Y й E484K.

Новий штам виявили у Латвію минулого тижня. Але поки що невідомо, скільки людей ним заразились та у кого виявили цю інфекцію, оскільки детальнішу інформацію не повідомили.

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Колумбійський варіант має ті ж мутації, що і британський, або альфа-варіант, до якого додається друга за небезпекою мутація. Колумбійський штам більше схожий на британський, але має менш відому мутацію, яка гірше реагує на нейтралізацію антитіл,

– розповів глава Наукової ради Латвійського центру біомедичних досліджень Яніс Кловіньш.

До слова, нині британський штам коронавірусу становить понад 90% від всіх випадків хвороби в Латвії. Чи витіснить індійський штам коронавірусу британський – покаже лише час.

Коронавірус у Латвії: що відомо

Джерело: РНБО України

Станом на 9 червня у Латвії зареєстрували 135 388 хворих на коронавірус, 244 з яких за минулу добу.

На жаль, від недуги померли 2 428 мешканців країни. Натомість одужали вже 129 172 пацієнти.

Нині у Латвії зареєстровано 3 788 активних хворих – ці люди ще лікують від COVID-19.

До слова, на початку червня ВООЗ стала маркувати нові штами коронавірусу грецькими літерами, аби не "дискримінувати чи стигматизувати" країни, в яких вони були вперше виявлені.

Нові назви відомих штамів:

британський штам – Alpha,

південноафриканський – Beta,

бразильський – Gamma,

індійський – Delta.