У Латвії зареєстрували випадок зараження новим штамом коронавірусу. Його раніше виявили у Великій Британії.

Таку інформацію заявило міністерство охорони здоров'я. Про це повідомляє національне радіомовлення LSM.

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Рекомендації МОЗ

МОЗ наголосило, що всім, хто прибуває з Великої Британії, необхідно здати тест на COVID-19 і ретельно дотримуватися самоізоляції.

Латвійський центр біомедичних досліджень, під час вивчення взятих у Латвії зразків аналізів, виявив штам, який є більш заразним і ймовірним місцем походження якого є Велика Британія,

– зазначили у повідомленні.

Водночас латвійців закликали ще суворіше дотримуватися вже відомих профілактичних заходів:

дистанціювання;

ретельна гігієна рук;

дезінфекція;

за можливості перебування вдома.

Зазначимо! За інформацією МОЗ, уряд Латвії минулого тижня виділив 11,7 мільйона ​​євро для обладнання в лікарнях додаткових місць для пацієнтів з коронавірусом.

Останні новини про новий штам у світі

Вперше новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії. Влада країни ствердила, що цей вид вірусу на 70% заразніший.

За даними ВООЗ, на початок січня, "британський" штам коронавірусу зафіксували у 22 країнах Європи.

Крайньої країною, де підтвердили COVID-19, стала Мексика. Вірус знайшли у 56-річного британця, який прибув до держави з Амстердама.



Що відомо про новий штам COVID-19 / Інфографіка 24 каналу