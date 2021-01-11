"Британський" штам коронавірусу зафіксували у Латвії
У Латвії зареєстрували випадок зараження новим штамом коронавірусу. Його раніше виявили у Великій Британії.
Таку інформацію заявило міністерство охорони здоров'я. Про це повідомляє національне радіомовлення LSM.
Актуально Знайшли фактор, який у два рази підвищує ризик смерті від коронавірусу
Рекомендації МОЗ
МОЗ наголосило, що всім, хто прибуває з Великої Британії, необхідно здати тест на COVID-19 і ретельно дотримуватися самоізоляції.
Латвійський центр біомедичних досліджень, під час вивчення взятих у Латвії зразків аналізів, виявив штам, який є більш заразним і ймовірним місцем походження якого є Велика Британія,
– зазначили у повідомленні.
Водночас латвійців закликали ще суворіше дотримуватися вже відомих профілактичних заходів:
- дистанціювання;
- ретельна гігієна рук;
- дезінфекція;
- за можливості перебування вдома.
Останні новини про новий штам у світі
- Вперше новий штам коронавірусу виявили у Великій Британії. Влада країни ствердила, що цей вид вірусу на 70% заразніший.
- За даними ВООЗ, на початок січня, "британський" штам коронавірусу зафіксували у 22 країнах Європи.
- Крайньої країною, де підтвердили COVID-19, стала Мексика. Вірус знайшли у 56-річного британця, який прибув до держави з Амстердама.
Поділитися новиною