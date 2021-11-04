Армія почала надавати допомогу лікарням з 4 листопада. Військові у цілодобовому режимі виконуватимуть обов'язки чергових техніків.

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Наприклад, вони транспортуватимуть, обслуговуватимуть та підключатимуть медичні кисневі балони. Солдати також виконуватимуть інші допоміжні роботи у приміщеннях лікарні.

Крім цього, вони допомагатимуть персоналу медзакладу переносити пацієнтів у ліжка, транспортуватимуть їх для проходження обстежень, роздаватимуть їжу й виконуватимуть інші господарські роботи.

Зверніть увагу! Національні збройні сили Латвії на запит Міністерства охорони здоров'я готові з 16 жовтня по 31 грудня надавати персонал для організації процесу вакцинації проти коронавірусу в усіх регіонах країни.

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