У Латвії залучили армію для надання допомоги COVID-лікарням
Джерело:Delfi
У Латвії військових залучили для надання допомоги лікарням з хворими на коронавірусу. Відповідний запит Міністерство охорони здоров'я країни подало до збройних сил.
Армія почала надавати допомогу лікарням з 4 листопада. Військові у цілодобовому режимі виконуватимуть обов'язки чергових техніків.
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Наприклад, вони транспортуватимуть, обслуговуватимуть та підключатимуть медичні кисневі балони. Солдати також виконуватимуть інші допоміжні роботи у приміщеннях лікарні.
Крім цього, вони допомагатимуть персоналу медзакладу переносити пацієнтів у ліжка, транспортуватимуть їх для проходження обстежень, роздаватимуть їжу й виконуватимуть інші господарські роботи.Зверніть увагу! Національні збройні сили Латвії на запит Міністерства охорони здоров'я готові з 16 жовтня по 31 грудня надавати персонал для організації процесу вакцинації проти коронавірусу в усіх регіонах країни.
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Коронавірус у Латвії: останні новини
- У Латвії з 21 жовтня діють жорсткі заходи для боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Прем'єр-міністр країни Кріш'яніс Каріньш заявив, що вони діятимуть впродовж 4 тижнів – до 15 листопада.
- Вже після 15 листопада у Латвії планують відновити роботу магазинів, постачальників послуг, а також дозволити приватні й публічні заходи.
- В уряді Латвії закликали зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язкової для людей, які мають більше ніж 50 років. Прем'єр-міністр підтримав цю ініціативу, зазначивши, що "є обмежені можливості стимулювати вакцинацію населення старшого віку і груп найбільшого ризику".
- Станом на 4 листопада, у Латвії на коронавірус хворіють 35 353 особи. З них – 189 випадків є критичними. Загалом від початку пандемії в країні захворіли 224 513 людей.