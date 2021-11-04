У Латвії залучили армію для надання допомоги COVID-лікарням

4 листопада 2021 , 13:05
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Джерело:

Delfi

У Латвії військових залучили для надання допомоги лікарням з хворими на коронавірусу. Відповідний запит Міністерство охорони здоров'я країни подало до збройних сил.

Армія почала надавати допомогу лікарням з 4 листопада. Військові у цілодобовому режимі виконуватимуть обов'язки чергових техніків.

До теми У Латвії ініціюють обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для тих, кому за 50

Наприклад, вони транспортуватимуть, обслуговуватимуть та підключатимуть медичні кисневі балони. Солдати також виконуватимуть інші допоміжні роботи у приміщеннях лікарні.

Крім цього, вони допомагатимуть персоналу медзакладу переносити пацієнтів у ліжка, транспортуватимуть їх для проходження обстежень, роздаватимуть їжу й виконуватимуть інші господарські роботи.

Зверніть увагу! Національні збройні сили Латвії на запит Міністерства охорони здоров'я готові з 16 жовтня по 31 грудня надавати персонал для організації процесу вакцинації проти коронавірусу в усіх регіонах країни.

Цікаво Російськомовний канал у Латвії відключили за рекламу оселедця як засобу проти COVID-19 

Коронавірус у Латвії: останні новини

  • У Латвії з 21 жовтня діють жорсткі заходи для боротьби з розповсюдженням коронавірусу. Прем'єр-міністр країни Кріш'яніс Каріньш заявив, що вони діятимуть впродовж 4 тижнів – до 15 листопада.
  • Вже після 15 листопада у Латвії планують відновити роботу магазинів, постачальників послуг, а також дозволити приватні й публічні заходи.
  • В уряді Латвії закликали зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язкової для людей, які мають більше ніж 50 років. Прем'єр-міністр підтримав цю ініціативу, зазначивши, що "є обмежені можливості стимулювати вакцинацію населення старшого віку і груп найбільшого ризику".
  • Станом на 4 листопада, у Латвії на коронавірус хворіють 35 353 особи. З них – 189 випадків є критичними. Загалом від початку пандемії в країні захворіли 224 513 людей.
Автор: Тетяна Кійовська