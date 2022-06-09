Українські медики навчатимуть латвійців
Міський голова Львова повідомив, що міську лікарню відвідала парламентська секретарка Міністерства оборони Латвії Байбака Блоднієце. За його словами вони з нею домовились про навчання Латвійських медиків у Львові.
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Ми звикли, що українці зазвичай їздять за кордон для того, щоб вчитись і набиратись нового досвіду. Але часи змінюються. Латвійські медики приїжджатимуть до нас, щоб навчитись лікувати пацієнтів із воєнними травмами. Про це ми домовились на зустрічі із пані Блоднієц,
– заявив Садовий.
Він додав, що для українців важливо, щоб Європа пам'ятала, що Україна є щитом, який захищає світ від російської агресії. З словами Андрія Садового, наша країна отримала суб’єктність. Українці тепер не просто йдуть за кимось чи беруть приклад, а ведуть і навчають інших.
Як Латвія допомагає Україні воювати проти Росії
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато експертів та аналітиків наголошували: якщо Україна "впаде", то наступними цілями Кремля можуть стати країни Балтії – Литва, Естонія та Латвія. Тому ці країни надають Україні велику допомогу та підтримку у війні з російськими загарбниками.
- Також Латвія підтримує українських біженців, наприклад, тамтешні оператори мобільного зв'язку пішли назустріч біженцям з України та продовжили термін безкоштовного користування їхніми послугами до вересня. А латвійський Кабмін погодив продовження підтримки громадян України, які прибули до Латвії, до кінця 2022 року.
- З 2014 року країна багато допомагала Україні у сфері навчання наших військових, реабілітації поранених, допомагала сім‘ям, передала Україні понад 400 тонн гуманітарної допомоги.
- Латвія надає Україні багато зброї, президент Егілс Левітс повідомив, що його країна віддала на озброєння України вже третину свого оборонного бюджету. Він закликав інші країни також долучитися до допомоги.