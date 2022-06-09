Українські медики навчатимуть латвійців

Міський голова Львова повідомив, що міську лікарню відвідала парламентська секретарка Міністерства оборони Латвії Байбака Блоднієце. За його словами вони з нею домовились про навчання Латвійських медиків у Львові.

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Ми звикли, що українці зазвичай їздять за кордон для того, щоб вчитись і набиратись нового досвіду. Але часи змінюються. Латвійські медики приїжджатимуть до нас, щоб навчитись лікувати пацієнтів із воєнними травмами. Про це ми домовились на зустрічі із пані Блоднієц,

– заявив Садовий.

Він додав, що для українців важливо, щоб Європа пам'ятала, що Україна є щитом, який захищає світ від російської агресії. З словами Андрія Садового, наша країна отримала суб’єктність. Українці тепер не просто йдуть за кимось чи беруть приклад, а ведуть і навчають інших.

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