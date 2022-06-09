Латвійські медики відвідають Львів, щоб навчитись лікувати пацієнтів із воєнними травмами

Українські медики у Львові навчатимуть лікарів з Латвії лікувати людей, які отримали травми під час бойових дій.

Українські медики навчатимуть латвійців

Міський голова Львова повідомив, що міську лікарню відвідала парламентська секретарка Міністерства оборони Латвії Байбака Блоднієце. За його словами вони з нею домовились про навчання Латвійських медиків у Львові.

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Ми звикли, що українці зазвичай їздять за кордон для того, щоб вчитись і набиратись нового досвіду. Але часи змінюються. Латвійські медики приїжджатимуть до нас, щоб навчитись лікувати пацієнтів із воєнними травмами. Про це ми домовились на зустрічі із пані Блоднієц,

– заявив Садовий.

Він додав, що для українців важливо, щоб Європа пам'ятала, що Україна є щитом, який захищає світ від російської агресії. З словами Андрія Садового, наша країна отримала суб’єктність. Українці тепер не просто йдуть за кимось чи беруть приклад, а ведуть і навчають інших.

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