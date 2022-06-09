Латвійські медики відвідають Львів, щоб навчитись лікувати пацієнтів із воєнними травмами
Джерело:Анлрій Садовий
Українські медики у Львові навчатимуть лікарів з Латвії лікувати людей, які отримали травми під час бойових дій.
Українські медики навчатимуть латвійців
Міський голова Львова повідомив, що міську лікарню відвідала парламентська секретарка Міністерства оборони Латвії Байбака Блоднієце. За його словами вони з нею домовились про навчання Латвійських медиків у Львові.
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Ми звикли, що українці зазвичай їздять за кордон для того, щоб вчитись і набиратись нового досвіду. Але часи змінюються. Латвійські медики приїжджатимуть до нас, щоб навчитись лікувати пацієнтів із воєнними травмами. Про це ми домовились на зустрічі із пані Блоднієц,
– заявив Садовий.
Він додав, що для українців важливо, щоб Європа пам'ятала, що Україна є щитом, який захищає світ від російської агресії. З словами Андрія Садового, наша країна отримала суб’єктність. Українці тепер не просто йдуть за кимось чи беруть приклад, а ведуть і навчають інших.
Як Латвія допомагає Україні воювати проти Росії
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато експертів та аналітиків наголошували: якщо Україна "впаде", то наступними цілями Кремля можуть стати країни Балтії – Литва, Естонія та Латвія. Тому ці країни надають Україні велику допомогу та підтримку у війні з російськими загарбниками.
- Також Латвія підтримує українських біженців, наприклад, тамтешні оператори мобільного зв'язку пішли назустріч біженцям з України та продовжили термін безкоштовного користування їхніми послугами до вересня. А латвійський Кабмін погодив продовження підтримки громадян України, які прибули до Латвії, до кінця 2022 року.
- З 2014 року країна багато допомагала Україні у сфері навчання наших військових, реабілітації поранених, допомагала сім‘ям, передала Україні понад 400 тонн гуманітарної допомоги.
- Латвія надає Україні багато зброї, президент Егілс Левітс повідомив, що його країна віддала на озброєння України вже третину свого оборонного бюджету. Він закликав інші країни також долучитися до допомоги.