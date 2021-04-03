У лавах ЗСУ зафіксували майже 250 нових випадків зараження COVID-19
Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 2 квітня, зафіксували майже 250 випадків зараження інфекцією.
Джерело:Командування Медичних сил ЗСУ
Ситуація з COVID-19 у ЗСУ
Станом на 3 квітня коронавірусом хворіє 2 974 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 18 998 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 65 людей.
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У штабі Командування Медичних сил повідомили, що за останні 24 години в ЗСУ виявили 246 випадків зараження COVID-19.
Зазначили також, що 2 квітня до медичних закладів госпіталізували 35 осіб. Окрім цього, на ізоляції наразі перебуває 945 військових.
Вакцинація від коронавірусу у Збройних силах
Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 26 645 людей отримали першу дозу щеплення. З них 2535 – військові медики.
За минулу добу від COVID-19 вакциновано 1593 осіб.
Статистика захворюваності в Україні станом на 3 квітня
- З початку пандемії в Україні зафіксували 1 731 971 випадок зараження коронавірусом. Одужали від COVID-19 1 342 536 пацієнтів, 34 075 – померли.
- Минулої доби, 2 квітня, виявили 20 341 нового хворого – 809 дітей та 473 медичних працівників.
- За останні 24 години госпіталізували до лікарень 5 186 осіб.
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