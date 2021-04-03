У лавах ЗСУ зафіксували майже 250 нових випадків зараження COVID-19

Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 2 квітня, зафіксували майже 250 випадків зараження інфекцією.

Ситуація з COVID-19 у ЗСУ

Станом на 3 квітня коронавірусом хворіє 2 974 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 18 998 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 65 людей.

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У штабі Командування Медичних сил повідомили, що за останні 24 години в ЗСУ виявили 246 випадків зараження COVID-19.

Зазначили також, що 2 квітня до медичних закладів госпіталізували 35 осіб. Окрім цього, на ізоляції наразі перебуває 945 військових.

Вакцинація від коронавірусу у Збройних силах

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних силах 26 645 людей отримали першу дозу щеплення. З них 2535 – військові медики.

За минулу добу від COVID-19 вакциновано 1593 осіб.

Статистика захворюваності в Україні станом на 3 квітня

З початку пандемії в Україні зафіксували 1 731 971 випадок зараження коронавірусом. Одужали від COVID-19 1 342 536 пацієнтів, 34 075 – померли.

Минулої доби, 2 квітня, виявили 20 341 нового хворого – 809 дітей та 473 медичних працівників.

За останні 24 години госпіталізували до лікарень 5 186 осіб.

У медичному штабі закликали дотримуватися правил карантину та особистої гігієни. Це допоможе вберегти себе та свою родину від інфікування.

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