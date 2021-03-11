У лавах ЗСУ зафіксували пів сотні летальних випадків від COVID-19
Коронавірус продовжує стрімко поширюватися у лавах Збройних сил України. Минулої доби, 10 березня, від ускладнень хвороби помер один з працівників ЗСУ.
Джерело:Командування Медичних сил ЗСУ
Загалом інфекція забрала життя 50 бійців Збройних сил. Водночас в українському війську за останні 24 години зафіксували 128 випадків зараження COVID-19.
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Окрім цього, минулої доби до закладів охорони здоров'я госпіталізували 44 осіб. Інші 84 нових інфікованих перебувають на лікуванні вдома.
Що відомо про померлого
Працівник ЗСУ з 2 березня перебував на стаціонарному лікуванні у Миргородській клінічній лікарні.
Не зважаючи на проведений курс терапії, його стан здоров'я погіршився. Чоловіка не змогли врятувати.
Ситуація з COVID-19 у ЗСУ
Станом на 11 березня коронавірусом хворіє 1 264 українських військових. Від початку пандемії перемогти інфекцію змогли 16 546 військовослужбовців. Смертельна хвороба забрала життя 50 людей.
Наразі на ізоляції перебуває 354 особи.
Вакцинація від коронавірусу у Збройних силах
Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 4 601 людина отримала першу дозу щеплення. З них 674 – військові медики.
Протягом минулої доби, 10 березня, від COVID-19 щеплено 570 осіб.
Статистика захворюваності в Україні станом на 11 березня
- З початку пандемії в Україні зафіксували 1 425 522 випадки зараження коронавірусом. Одужали від COVID-19 1 210 246 пацієнтів, 27 685 – померли.
- Минулої доби, 10 березня, виявили 9 084 нових хворих – 442 дитини та 348 медичних працівників.
- За останні 24 години госпіталізували до лікарень 4 250 осіб.
Як записатись на вакцинацію проти COVID-19 в Україні / Інфографіка 24 каналу
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